Незадекларированные доходы и имущество на почти 29 млн грн: депутатам на Харьковщине, Львовщине и Черкасщине вручили подозрения

Четырем депутатам в Харьковской, Львовской и Черкасской областях сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации на общую сумму почти 29 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Как стало известно УНН из собственных источников, в частности, речь идет о депутате Черкасского горсовета Араике Мкртчяне.

"Недостоверную информацию в особо крупных размерах задекларировали депутат Черкасского городского совета, депутат поселкового совета во Львовской области и двое депутатов поселковых советов в Харьковской области. Общая сумма незадекларированных состояний и имущества составляет почти 29 млн грн", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора и Харьковской областной прокуратуры депутатам сообщено о подозрении по ч.1 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

В частности, в Черкассах депутат горсовета в ежегодной декларации за 2022 год не задекларировал более 9,7 млн грн сбережений. Также он занизил почти на 3,5 млн грн стоимость элитного автомобиля марки BMW, оформленного на жену. Чиновник указал сумму автомобиля всего в 10 тыс. грн как транспортного средства, поврежденного якобы в результате ДТП, которого фактически не было.

На Львовщине при подаче ежегодной декларации за 2022 год депутат поселкового совета не указал в ведомости имущество на 4,5 млн грн: два земельных участка площадью 40 соток, квартиру и дом на 173 кв.м.

"Один из депутатов поселкового совета в Харьковской области в декларации за 2024 год не указал более 30 земельных участков и долю в нежилом здании общей стоимостью более 7,5 млн грн", - отмечается в сообщении.

ОГП сообщает, что депутат другого поселкового совета в январе 2024 года не отразила в декларации за 2021-й год жилой дом, земельные участки, объекты аренды, автомобили, грузовики и прицепы. Также она скрыла корпоративные права в фермерском хозяйстве, доходы от продажи недвижимости, предпринимательской деятельности и работы в хозяйственных обществах, а еще — наличные и безналичные средства. Общая стоимость незадекларированного составляет более 3,6 млн грн.

Дополнение

В 2023 году депутат Черкасского горсовета и глава местной фракции "Слуга народа" Араик Мкртчян задекларировал BMW 3 2022 года выпуска, указав стоимость покупки в размере 10 тыс. грн, которая не соответствует рыночной цене престижного спортивного авто.

Настоящая стоимость такого автомобиля стартует от 2 млн грн и достигает более 4,8 млн грн.

Жена депутата задекларировала дивиденды на сумму 7,5 млн грн и продажу движимого имущества также на 10 тыс. грн, что, вероятно, и является той сделкой с BMW 3.