Невелика хмарність, без опадів: синоптики дали прогноз на 22 вересня
Київ • УНН
22 вересня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від +10°C до +17°C, вдень від +24°C до +29°C.
У понеділок, 22 вересня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Про це повідомив Український гідрометцентр, пише УНН.
Деталі
У західних областях невелика хмарність без опадів. Нічна температура повітря +15°…+12 °C, денна +25°…+28 °C.
У північних областях невелика хмарність без опадів. Нічна температура повітря +15°…+12 °C, денна +25°…+28 °C.
У центральних областях невелика хмарність без опадів. Нічна температура повітря +15°…+12 °C, денна +25°…+28 °C.
У південних областях невелика хмарність без опадів. Нічна температура повітря +17°…+10 °C, денна +25°…+27 °C.
У східних областях невелика хмарність без опадів. Нічна температура повітря +15°…+11 °C, денна +25°…+29 °C.
У Криму невелика хмарність, без опадів. Нічна температура повітря +13°…+11 °C, денна +24°…+26 °C.
Прогноз погоди на добу 22 вересня по території Київщини та м.Києва
Невелика хмарність. Без опадів.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 10-15°, вдень 22-27°;
у Києві вночі 13-15°, вдень 25-27°.
