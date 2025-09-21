Невелика хмарність, без опадів: синоптики дали прогноз на 22 вересня

$41.250.00
Ексклюзив
12:26 • 908 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
07:39 • 9150 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 22566 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 32609 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 45962 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 46505 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 66181 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 76389 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 60710 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 56221 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Сербія провела масштабний військовий парад із російською та китайською технікоюVideo21 вересня, 03:36
ISW: путін через кремлівських інсайдерів намагається залякати Україну та Захід21 вересня, 04:19
Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера, День працівників лісу: що сьогодні відзначають у світі та Україні21 вересня, 05:32
Окупанти вимагають зменшити вживання української мови на тимчасово окупованих територіях - ЦНС21 вересня, 06:03
У мережу злили особисті дані близько 20 млн українців - нардеп Федієнко 21 вересня, 06:10
Публікації
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Джо Байден
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Донецька область
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18
TikTok
Fox News
Truth Social
МіГ-31
Мі-8

Невелика хмарність, без опадів: синоптики дали прогноз на 22 вересня

Київ • УНН

 • 34 перегляди

22 вересня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від +10°C до +17°C, вдень від +24°C до +29°C.

Невелика хмарність, без опадів: синоптики дали прогноз на 22 вересня

У понеділок, 22 вересня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Про це повідомив Український гідрометцентр, пише УНН.

Деталі

У західних областях невелика хмарність без опадів. Нічна температура повітря +15°…+12 °C, денна +25°…+28 °C.

У північних областях невелика хмарність без опадів. Нічна температура повітря +15°…+12 °C, денна +25°…+28 °C.

У центральних областях невелика хмарність без опадів. Нічна температура повітря +15°…+12 °C, денна +25°…+28 °C.

У південних областях невелика хмарність без опадів. Нічна температура повітря +17°…+10 °C, денна +25°…+27 °C.

У східних областях невелика хмарність без опадів. Нічна температура повітря +15°…+11 °C, денна +25°…+29 °C.

У Криму невелика хмарність, без опадів. Нічна температура повітря +13°…+11 °C, денна +24°…+26 °C.

Прогноз погоди на добу 22 вересня по території Київщини та м.Києва

Невелика хмарність. Без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 10-15°, вдень 22-27°;

у Києві вночі 13-15°, вдень 25-27°.

Україну накриє різке похолодання зі снігом: синоптик назвала дату18.09.25, 13:07

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Крим
Україна
Київ