Небольшая облачность, без осадков: синоптики дали прогноз на 22 сентября

Эксклюзив
12:26 • 904 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
07:39 • 9132 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 22556 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 32604 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 46503 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 66173 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 76385 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 60709 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 56220 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 49431 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Сербия провела масштабный военный парад с российской и китайской техникойVideo21 сентября, 03:36 • 10716 просмотра
ISW: Путин через кремлевских инсайдеров пытается запугать Украину и Запад21 сентября, 04:19 • 15280 просмотра
Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера, День работников леса: что сегодня отмечают в мире и Украине21 сентября, 05:32 • 4208 просмотра
Оккупанты требуют уменьшить употребление украинского языка на временно оккупированных территориях - ЦНС21 сентября, 06:03 • 10036 просмотра
В сеть слили личные данные около 20 млн украинцев - нардеп Федиенко21 сентября, 06:10 • 15779 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 22552 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 25472 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 66173 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 76384 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 78823 просмотра
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 65422 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 78823 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 35960 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 36936 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 38828 просмотра
Небольшая облачность, без осадков: синоптики дали прогноз на 22 сентября

Киев • УНН

 • 32 просмотра

22 сентября в Украине ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от +10°C до +17°C, днем от +24°C до +29°C.

Небольшая облачность, без осадков: синоптики дали прогноз на 22 сентября

В понедельник, 22 сентября, в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр, пишет УНН.

Детали

В западных областях небольшая облачность без осадков. Ночная температура воздуха +15°…+12 °C, дневная +25°…+28 °C.

В северных областях небольшая облачность без осадков. Ночная температура воздуха +15°…+12 °C, дневная +25°…+28 °C.

В центральных областях небольшая облачность без осадков. Ночная температура воздуха +15°…+12 °C, дневная +25°…+28 °C.

В южных областях небольшая облачность без осадков. Ночная температура воздуха +17°…+10 °C, дневная +25°…+27 °C.

В восточных областях небольшая облачность без осадков. Ночная температура воздуха +15°…+11 °C, дневная +25°…+29 °C.

В Крыму небольшая облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +13°…+11 °C, дневная +24°…+26 °C.

Прогноз погоды на сутки 22 сентября по территории Киевской области и г. Киева

Небольшая облачность. Без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 10-15°, днем 22-27°;

в Киеве ночью 13-15°, днем 25-27°.

Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвала дату18.09.25, 13:07 • 6736 просмотров

Ольга Розгон

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Крым
Украина
Киев