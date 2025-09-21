Небольшая облачность, без осадков: синоптики дали прогноз на 22 сентября
Киев • УНН
22 сентября в Украине ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от +10°C до +17°C, днем от +24°C до +29°C.
В понедельник, 22 сентября, в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр, пишет УНН.
Детали
В западных областях небольшая облачность без осадков. Ночная температура воздуха +15°…+12 °C, дневная +25°…+28 °C.
В северных областях небольшая облачность без осадков. Ночная температура воздуха +15°…+12 °C, дневная +25°…+28 °C.
В центральных областях небольшая облачность без осадков. Ночная температура воздуха +15°…+12 °C, дневная +25°…+28 °C.
В южных областях небольшая облачность без осадков. Ночная температура воздуха +17°…+10 °C, дневная +25°…+27 °C.
В восточных областях небольшая облачность без осадков. Ночная температура воздуха +15°…+11 °C, дневная +25°…+29 °C.
В Крыму небольшая облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +13°…+11 °C, дневная +24°…+26 °C.
Прогноз погоды на сутки 22 сентября по территории Киевской области и г. Киева
Небольшая облачность. Без осадков.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 10-15°, днем 22-27°;
в Киеве ночью 13-15°, днем 25-27°.
