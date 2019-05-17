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Невдача Facebook на українських виборах повинна хвилювати Європу - Politico

Київ • УНН

 • 12523 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Протягом багатьох років Україна була ігровим майданчиком, на якому Росія тестувала способи втручатися у вибори - за допомогою хакерських атак або впливу на кампанії, і квітневі вибори Президента не стали винятком. Ця кампанія показала, що зусилля Facebook щодо захисту від дезінформації далекі від ідеалу. Про це йдеться в авторській статті наукового співробітника Інституту Кеннана Ніни Янкович для видання Politico, передає УНН.

Зусилля технічного гіганта з викорінення дезінформації з контенту, доступного на його платформі, являли собою "потьомкінське село" нормативних актів, пронизаних тріщинами і лазівками, які легко використовувалися учасниками всієї української інформаційної екосистеми.

Шляхи компанії захищати голоси українців повинні стати тривожним сигналом для Європи, законодавці якої намагаються зрозуміти, як захиститися від дезінформації напередодні виборів до Європейського парламенту в кінці цього місяця, вважає автор статті.

"Новий обраний Президент України Володимир Зеленський переміг чинного Петра Порошенка в брудній гонці, в якій слабкий моніторинг політичної реклами на Facebook дозволив поширити дезінформацію", - йдеться в статті.

Так, повідомляється, що серед сторінок Facebook, які поширювали неправдиві заяви під час виборів, була сторінка з більш ніж 100 тисячами підписників, що розмістила відео, в якому стверджується, що Зеленський дозволить Росії захопити країну за допомогою насильницької військової операції. Інші зображували його наркоманом, а Порошенка - алкоголіком. На одній сторінці у Facebook була розміщена відредагована в цифровому вигляді фотографія української рок-зірки з плакатом проти Порошенка, коли в дійсності музикант мав протилежні погляди.

Крім риторики, ці сторінки на Facebook мають одну загальну характеристику: виборці не мають найменшого поняття про те, хто фінансує сторінки або оперує ними.

Facebook, вважають у виданні, запізнився з введенням правил прозорості щодо розміщуваної реклами, створюючи пошукову рекламну базу і вимагаючи від політичних рекламодавців "підтвердити свою особу і місце розташування" або ризикнути, що реклама буде видалена. Ці заходи вступили в силу тільки за два тижні до першого туру виборів 31 березня.

Коли правила нарешті почали діяти, вони застосовувалися поступово, і сторінки, які неодноразово порушували їх, все ще мали можливість купувати рекламу.

"Слуга виродків", сторінка в Facebook, в якій стверджувалося, що Зеленський є російським колабораціоністом і наркоманом, розмістила і запустила не менше 59 політичних оголошень під час виборів. У кінцевому підсумку Facebook видалив, але не раніше, ніж вони досягли мільйонів українців.

17 оголошень, розміщених на сторінці в квітні між першим і другим турами голосування, зібрали не менше 6 мільйонів переглядів і обійшлися її адміністраторам в діапазоні від 7 до 30 тис. доларів, перш ніж Facebook видалив їх.

Українські вибори також показали, що є способи обійти географічні правила Facebook для поширення дезінформації.

Європейські онлайн-дебати напередодні травневого голосування можуть бути навіть "більш жахливими, ніж українські", вважають у виданні. Континент є домом для зростаючих ультраправих, популістських і націоналістичних елементів, він страждає від неадекватного регулювання інтернет-комунікацій на виборах.

"Якщо "захист"українських голосів в Facebook є передвісником прийдешніх подій, ЄС повинен підготуватися до непрозорої онлайн-боротьби за вплив, якій допомагає і яку підтримує сама платформа", - говорить автор.

Нагадаємо, раніше адміністрація компанії Facebook повідомила, що видалила в однойменній соцмережі 97 керованих Росією сторінок, груп і акаунтів які були сфокусовані на Україну.

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