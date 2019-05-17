Неудача Facebook на украинских выборах должна волновать Европу - Politico
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В течение многих лет Украина была игровой площадкой, на которой Россия тестировала способы вмешиваться в выборы — посредством хакерских атак или влияния на кампании, и апрельские выборы Президента не стали исключением. Эта кампания показала, что усилия Facebook по защите от дезинформации далеки от идеала. Об этом говорится в авторской статье научного сотрудника Института Кеннана Нины Янкович для издания Politico, передаёт УНН.
Усилия технического гиганта по искоренению дезинформации из контента, доступного на его платформе, представляли собой “потемкинскую деревню” нормативных актов, пронизанных трещинами и лазейками, которые легко использовались участниками всей украинской информационной экосистемы.
Пути компании защищать голоса украинцев должны стать тревожным сигналом для Европы, законодатели которой пытаются понять, как защититься от дезинформации накануне выборов в Европейский парламент в конце этого месяца, считает автор статьи.
Новый избранный Президент Украины Владимир Зеленский победил действующего Петра Порошенко в грязной гонке, в которой слабый мониторинг политической рекламы на Facebook позволил распространить дезинформацию“, — говорится в статье.
Так, сообщается, что среди страниц Facebook, которые распространяли ложные заявления во время выборов, была страница с более чем 100 тысячами подписчиков, разместившая видео, в котором утверждается, что Зеленский позволит России захватить страну с помощью насильственной военной операции. Другие изображали его наркоманом, а Порошенко — алкоголиком. На одной странице в Фейсбуке была размещена отредактированная в цифровом виде фотография украинской рок-звезды с плакатом против Порошенка, когда в действительности музыкант имел противоположные взгляды.
Не считая риторики, эти страницы на Facebook имеют одну общую характеристику: избиратели не имеют малейшего понятия о том, кто финансирует страницы или оперирует ими.
Facebook, считают в издании, опоздал с введением правил прозрачности относительно размещаемой рекламы, создавая поисковую рекламную базу и требуя от политических рекламодателей “подтвердить свою личность и местоположение” или рискнуть, что реклама будет удалена. Эти меры вступили в силу только за две недели до первого тура выборов 31 марта.
Когда правила наконец начали действовать, они применялись постепенно, и страницы, которые неоднократно нарушали их, все еще имели возможность покупать рекламу.
“Слуга уродов”, страница в Facebook, в которой утверждалось, что Зеленский является российским коллаборационистом и наркоманом, разместила и запустила не менее 59 политических объявлений во время выборов. В конечном итоге Facebook удалил, но не раньше, чем они достигли миллионов украинцев.
17 объявлений, размещенных на странице в апреле между первым и вторым турами голосования, собрали не менее 6 миллионов просмотров и обошлись ее администраторам в диапазоне от 7 до 30 тыс. долларов, прежде чем Facebook удалил их.
Украинские выборы также показали, что есть способы обойти географические правила Facebook для распространения дезинформации.
Европейские онлайн-дебаты в преддверии майского голосования могут быть даже “более ужасными, чем украинские”, считают в издании. Континент является домом для растущих ультраправых, популистских и националистических элементов, он страдает от неадекватного регулирования интернет-коммуникаций на выборах.
“Если "защита" украинских голосов в Facebook является предвестником грядущих событий, ЕС должен подготовиться к непрозрачной онлайн-борьбе за влияние, которой помогает и которую поддерживает сама платформа”, — говорит автор.
Напомним, ранее администрация компании Facebook сообщила, что удалила в одноименной соцсети 97 управляемых Россией страниц, групп и аккаунтов которые были сфокусированы на Украину.