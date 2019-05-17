Неудача Facebook на украинских выборах должна волновать Европу - Politico

Усилия технического гиганта по искоренению дезинформации из контента, доступного на его платформе, представляли собой “потемкинскую деревню” нормативных актов, пронизанных трещинами и лазейками, которые легко использовались участниками всей украинской информационной экосистемы.

Пути компании защищать голоса украинцев должны стать тревожным сигналом для Европы, законодатели которой пытаются понять, как защититься от дезинформации накануне выборов в Европейский парламент в конце этого месяца, считает автор статьи.

Новый избранный Президент Украины Владимир Зеленский победил действующего Петра Порошенко в грязной гонке, в которой слабый мониторинг политической рекламы на Facebook позволил распространить дезинформацию“, — говорится в статье.

Так, сообщается, что среди страниц Facebook, которые распространяли ложные заявления во время выборов, была страница с более чем 100 тысячами подписчиков, разместившая видео, в котором утверждается, что Зеленский позволит России захватить страну с помощью насильственной военной операции. Другие изображали его наркоманом, а Порошенко — алкоголиком. На одной странице в Фейсбуке была размещена отредактированная в цифровом виде фотография украинской рок-звезды с плакатом против Порошенка, когда в действительности музыкант имел противоположные взгляды.

Не считая риторики, эти страницы на Facebook имеют одну общую характеристику: избиратели не имеют малейшего понятия о том, кто финансирует страницы или оперирует ими.

Facebook, считают в издании, опоздал с введением правил прозрачности относительно размещаемой рекламы, создавая поисковую рекламную базу и требуя от политических рекламодателей “подтвердить свою личность и местоположение” или рискнуть, что реклама будет удалена. Эти меры вступили в силу только за две недели до первого тура выборов 31 марта.

Когда правила наконец начали действовать, они применялись постепенно, и страницы, которые неоднократно нарушали их, все еще имели возможность покупать рекламу.

“Слуга уродов”, страница в Facebook, в которой утверждалось, что Зеленский является российским коллаборационистом и наркоманом, разместила и запустила не менее 59 политических объявлений во время выборов. В конечном итоге Facebook удалил, но не раньше, чем они достигли миллионов украинцев.

17 объявлений, размещенных на странице в апреле между первым и вторым турами голосования, собрали не менее 6 миллионов просмотров и обошлись ее администраторам в диапазоне от 7 до 30 тыс. долларов, прежде чем Facebook удалил их.

Украинские выборы также показали, что есть способы обойти географические правила Facebook для распространения дезинформации.

Европейские онлайн-дебаты в преддверии майского голосования могут быть даже “более ужасными, чем украинские”, считают в издании. Континент является домом для растущих ультраправых, популистских и националистических элементов, он страдает от неадекватного регулирования интернет-коммуникаций на выборах.

“Если "защита" украинских голосов в Facebook является предвестником грядущих событий, ЕС должен подготовиться к непрозрачной онлайн-борьбе за влияние, которой помогает и которую поддерживает сама платформа”, — говорит автор.

Напомним, ранее администрация компании Facebook сообщила, что удалила в одноименной соцсети 97 управляемых Россией страниц, групп и аккаунтов которые были сфокусированы на Украину.