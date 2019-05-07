Facebook удалила более 90 аккаунтов с пропагандой РФ

КИЕВ. 7 мая. УНН. Администрация компании Facebook удалила в одноименной соцсети 97 управляемых Россией страниц, групп и аккаунтов которые были сфокусированы на Украину. По информации компании эти страницы организовано распространяли недостоверную информацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на в блог Facebook.