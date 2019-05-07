Facebook удалила более 90 аккаунтов с пропагандой РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Администрация компании Facebook удалила в одноименной соцсети 97 управляемых Россией страниц, групп и аккаунтов которые были сфокусированы на Украину. По информации компании эти страницы организовано распространяли недостоверную информацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на в блог Facebook.
"Люди, которые стоят за этой деятельностью, использовали фальшивые учетные записи для управления страницами и группами, распространения своего контента и повышение вовлеченности пользователей, а также для привлечения их к переходу на другие сайты, с разнообразным контентом", - говорится в сообщении.
Сообщается, что всего было удалено 62 аккаунта, 10 страниц и 25 групп. На некоторых аккаунтах было 34 тысячи подписчиков, а, по крайней мере, у одной из пропагандистских групп было 86 тысяч читателей.
Эти страницы публиковали новости социального характера, касающиеся местных и политических событий. В частности, среди основных тем можно было выделить военный конфликт на Донбассе, российскую политику, политические новости из ЕС и Украины, а также гражданскую войну в Сирии.
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Добавляется, что и администрация соцсети предоставила информацию о такой активности в Facebook соответствующим правоохранительным органам, политикам и отраслевым партнерам.
В частности, сообщается, что был удален еще 21 страницу и аккаунт, которые были зарегистрированы в Instagram. Они были частью вмешательства из России, в частности, направленного на Австрию, страны Балтики, Германию, Испанию, Украину и Великобританию. Они распространяли информацию о местной политике, включая тему беженцев, вопросы религии, НАТО.
Эти страницы были обнаружены в ходе внутренних расследований скоординированного, как предполагается, РФ для распространение фейк контента.
Как сообщал УНН, российская "фабрика-троллей" в соцсетях меняет стратегию по вмешательству в выборы.