Facebook видалила понад 90 акаунтів з пропагандою РФ

“Люди, які стоять за цією діяльністю, використовували фальшиві облікові записи для управління сторінками і групами, поширення свого контенту і підвищення залученості користувачів, а також для залучення їх до переходу на інші сайти, з різноманітним контентом”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що всього було видалено 62 аккаунта, 10 сторінок і 25 груп. На деяких акаунтах було 34 тисячі підписників, а щонайменше у одніє з з пропагандистських груп було 86 тисяч читачів.

Ці сторінки публікували новини соціального характеру, які стосувались місцевих та політичних подій. Зокрема, серед основних тем можна було виділити військовий конфлікт на Донбасі, російську політику, політичні новини з ЄС та України, а також громадянську війну в Сирії.

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Додається, що адміністація соцмережі надала інформацію про таку активність у Facebook відповідним правоохоронним органам, політикам та галузевим партнерам.

Зокрема, повідомляється, що було видалено ще 21 сторінку і аккаунт, які були зареєстровані в Instagram. Вони теж були частиною втручання з Росії, зокрема, спрямованого на Австрію, країни Балтики, Німеччину, Іспанію, Україну і Велику Британію. Вони розповсюджували інформацію про місцеву політику, включаючи теми біженців, питання релігії, НАТО.

Ці сторінки були виявлені в ході внутрішніх розслідувань скоординованого, як припускається, РФ поширення фейк ​​контенту.

Як повідомляв УНН, російська “фабрика-тролів” в соцмережах змінює стратегію із втручання у вибори.