Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
11:53 • 13194 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
11:25 • 21651 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
09:32 • 38048 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 39905 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 24417 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 40882 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 23343 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 33957 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 47913 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 32085 перегляди
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язкуPhoto10:21 • 15237 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США10:56 • 10137 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 20789 перегляди
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск11:27 • 14695 перегляди
Неповнолітні знущалися над 12-річним хлопчиком на Полтавщині

Київ • УНН

 • 136 перегляди

У Лубнах неповнолітні знущалися над 12-річним хлопчиком. Поліція вже встановила всіх учасників події та розпочала досудове розслідування.

Неповнолітні знущалися над 12-річним хлопчиком на Полтавщині

У Лубнах, що на Полтавщині, неповнолітні знущались над 12-річним хлопчиком. Правоохоронці вже встановили всіх учасників події, обставини та причини з’ясовуються, передає УНН із посиланням на поліцію Полтавської областію.

Деталі

Як повідомили у поліції, сьогодні до райвідділу звернулася жінка, яка повідомила про знущання над її малолітнім сином іншими неповнолітніми. Поліція негайно розпочала розслідування.

Отримавши інформацію про протиправні дії стосовно 12-річного хлопчика, слідчі негайно розпочали досудове розслідування. Наразі всі учасники події встановлені. Обставини та причини з’ясовуються 

- зазначив начальник Лубенського райвідділу поліції Максим Романенко.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України.

Побиття дівчини у Львові потрапило на відео: поліція встановила нападниць22.09.25, 17:33 • 1884 перегляди

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Національна поліція України
Полтавська область