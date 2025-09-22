Неповнолітні знущалися над 12-річним хлопчиком на Полтавщині
Київ • УНН
У Лубнах неповнолітні знущалися над 12-річним хлопчиком. Поліція вже встановила всіх учасників події та розпочала досудове розслідування.
У Лубнах, що на Полтавщині, неповнолітні знущались над 12-річним хлопчиком. Правоохоронці вже встановили всіх учасників події, обставини та причини з’ясовуються, передає УНН із посиланням на поліцію Полтавської областію.
Деталі
Як повідомили у поліції, сьогодні до райвідділу звернулася жінка, яка повідомила про знущання над її малолітнім сином іншими неповнолітніми. Поліція негайно розпочала розслідування.
Отримавши інформацію про протиправні дії стосовно 12-річного хлопчика, слідчі негайно розпочали досудове розслідування. Наразі всі учасники події встановлені. Обставини та причини з’ясовуються
За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України.
Побиття дівчини у Львові потрапило на відео: поліція встановила нападниць22.09.25, 17:33 • 1884 перегляди