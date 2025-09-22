Несовершеннолетние издевались над 12-летним мальчиком в Полтавской области
Киев • УНН
В Лубнах несовершеннолетние издевались над 12-летним мальчиком. Полиция уже установила всех участников происшествия и начала досудебное расследование.
В Лубнах Полтавской области несовершеннолетние издевались над 12-летним мальчиком. Правоохранители уже установили всех участников происшествия, обстоятельства и причины выясняются, передает УНН со ссылкой на полицию Полтавской области.
Подробности
Как сообщили в полиции, сегодня в райотдел обратилась женщина, которая сообщила об издевательствах над ее малолетним сыном другими несовершеннолетними. Полиция немедленно начала расследование.
Получив информацию о противоправных действиях в отношении 12-летнего мальчика, следователи немедленно начали досудебное расследование. В настоящее время все участники происшествия установлены. Обстоятельства и причины выясняются
По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Лубенской окружной прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 127 Уголовного кодекса Украины.
Избиение девушки во Львове попало на видео: полиция установила нападавших22.09.25, 17:33 • 1886 просмотров