12:19
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
11:53
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
11:25
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
09:32
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Несовершеннолетние издевались над 12-летним мальчиком в Полтавской области

Киев • УНН

 • 136 просмотра

В Лубнах несовершеннолетние издевались над 12-летним мальчиком. Полиция уже установила всех участников происшествия и начала досудебное расследование.

Несовершеннолетние издевались над 12-летним мальчиком в Полтавской области

В Лубнах Полтавской области несовершеннолетние издевались над 12-летним мальчиком. Правоохранители уже установили всех участников происшествия, обстоятельства и причины выясняются, передает УНН со ссылкой на полицию Полтавской области.

Подробности

Как сообщили в полиции, сегодня в райотдел обратилась женщина, которая сообщила об издевательствах над ее малолетним сыном другими несовершеннолетними. Полиция немедленно начала расследование.

Получив информацию о противоправных действиях в отношении 12-летнего мальчика, следователи немедленно начали досудебное расследование. В настоящее время все участники происшествия установлены. Обстоятельства и причины выясняются 

- отметил начальник Лубенского райотдела полиции Максим Романенко.

По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Лубенской окружной прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 127 Уголовного кодекса Украины.

Антонина Туманова

