Необхідно суттєво прискорити і збільшити постачання боєприпасів: Умєров звернувся до Борреля
Київ • УНН
Міністр оборони України Рустем Умеров зустрівся з главою зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепом Боррелем, щоб обговорити посилення російських атак, подякувати ЄС за підтримку і закликати до збільшення поставок боєприпасів для відбиття агресії.
Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем, який перебуває з офіційним візитом в Україні, передає УНН із посиланням на Міноборони.
"Дякую за вашу персональну залученість та непохитну підтримку, яку Європейський Союз надає Україні", - сказав Рустем Умєров.
Міністр оборони поінформував Жозепа Борреля про ситуацію на фронті та високу інтенсивність російських атак на українські позиції.
"Необхідно суттєво прискорити і збільшити постачання боєприпасів нашим воїнам для відбиття російської агресії", - наголосив Рустем Умєров у своєму зверненні до головного дипломата ЄС.
Голова українського оборонного відомства також запропонував європейським оборонним компаніям співпрацю, зокрема у створенні спільних підприємств та інвестуванні у виробництво на території України.
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Міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову з міністром оборони України Рустемом Умеровим. Як повідомили у Пентагоні, йшлося про останні події на полі бою та майбутнє засідання Контактної групи з питань оборони України