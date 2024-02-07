Необходимо существенно ускорить и увеличить поставки боеприпасов: Умеров обратился к Боррелю

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, который находится с официальным визитом в Украине, передает УНН со ссылкой на Минобороны Украины.

"Спасибо за вашу персональную вовлеченность и непоколебимую поддержку, которую Европейский Союз оказывает Украине", - сказал Рустем Умеров.

Министр обороны проинформировал Жозепа Борреля о ситуации на фронте и высокой интенсивности российских атак на украинские позиции.

"Необходимо существенно ускорить и увеличить поставки боеприпасов нашим воинам для отражения российской агрессии", - отметил Рустем Умеров в своем обращении к главному дипломату ЕС.

Глава украинского оборонного ведомства также предложил европейским оборонным компаниям сотрудничество, в частности в создании совместных предприятий и инвестировании в производство на территории Украины.

Ранее

Министр обороны США Ллойд Остин провел разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Как сообщили в Пентагоне, речь шла о последних событиях на поле боя и предстоящем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.