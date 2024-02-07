Необходимо существенно ускорить и увеличить поставки боеприпасов: Умеров обратился к Боррелю
Киев • УНН
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем, чтобы обсудить усиление российских атак, поблагодарить ЕС за поддержку и призвать к увеличению поставок боеприпасов для отражения агрессии.
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, который находится с официальным визитом в Украине, передает УНН со ссылкой на Минобороны Украины.
"Спасибо за вашу персональную вовлеченность и непоколебимую поддержку, которую Европейский Союз оказывает Украине", - сказал Рустем Умеров.
Министр обороны проинформировал Жозепа Борреля о ситуации на фронте и высокой интенсивности российских атак на украинские позиции.
"Необходимо существенно ускорить и увеличить поставки боеприпасов нашим воинам для отражения российской агрессии", - отметил Рустем Умеров в своем обращении к главному дипломату ЕС.
Глава украинского оборонного ведомства также предложил европейским оборонным компаниям сотрудничество, в частности в создании совместных предприятий и инвестировании в производство на территории Украины.
Ранее
Министр обороны США Ллойд Остин провел разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Как сообщили в Пентагоне, речь шла о последних событиях на поле боя и предстоящем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Необходимо существенно ускорить и увеличить поставки боеприпасов: Умеров обратился к Боррелю
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем, чтобы обсудить усиление российских атак, поблагодарить ЕС за поддержку и призвать к увеличению поставок боеприпасов для отражения агрессии.
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