Йшлося про останні події на полі бою та підготовку до Рамштайну: глава Пентагону поговорив із Умєровим
Київ • УНН
Міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони України Рустем Умеров обговорили розвиток подій на полі бою і майбутню зустріч щодо захисту України, при цьому Остін підтвердив підтримку США проти російської агресії.
Міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову з міністром оборони України Рустемом Умеровим. Як повідомили у Пентагоні, йшлося про останні події на полі бою та майбутнє засідання Контактної групи з питань оборони України, передає УНН.
За даними Пентагону, Остін підтвердив зобов’язання Сполучених Штатів і коаліції з приблизно 50 союзників і партнерів підтримувати Україну в її триваючій боротьбі проти неспровокованої агресії росії.
Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт, додали у Пентагоні.
Раніше
Як повідомляв УНН, дев’ятнадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться в Брюсселі 14 лютого.