Йшлося про останні події на полі бою та підготовку до Рамштайну: глава Пентагону поговорив із Умєровим

Міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову з міністром оборони України Рустемом Умеровим. Як повідомили у Пентагоні, йшлося про останні події на полі бою та майбутнє засідання Контактної групи з питань оборони України, передає УНН.

За даними Пентагону, Остін підтвердив зобов’язання Сполучених Штатів і коаліції з приблизно 50 союзників і партнерів підтримувати Україну в її триваючій боротьбі проти неспровокованої агресії росії.

Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт, додали у Пентагоні.

Раніше

Як повідомляв УНН, дев’ятнадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться в Брюсселі 14 лютого.