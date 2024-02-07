Речь шла о последних событиях на поле боя и подготовке к Рамштайну: глава Пентагона поговорил с Умеровым

Министр обороны США Ллойд Остин провел разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Как сообщили в Пентагоне, речь шла о последних событиях на поле боя и предстоящем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, передает УНН.

По данным Пентагона, Остин подтвердил обязательства Соединенных Штатов и коалиции из примерно 50 союзников и партнеров поддерживать Украину в ее продолжающейся борьбе против неспровоцированной агрессии россии.

Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт, добавили в Пентагоне.

Ранее

Как сообщал УНН, девятнадцатое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится в Брюсселе 14 февраля.