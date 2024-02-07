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Речь шла о последних событиях на поле боя и подготовке к Рамштайну: глава Пентагона поговорил с Умеровым

Речь шла о последних событиях на поле боя и подготовке к Рамштайну: глава Пентагона поговорил с Умеровым

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 18:22  •  5720 просмотра

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Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров обсудили развитие событий на поле боя и будущую встречу по защите Украины, при этом Остин подтвердил поддержку США против российской агрессии.

Министр обороны США Ллойд Остин провел разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Как сообщили в Пентагоне, речь шла о последних событиях на поле боя и предстоящем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, передает УНН.

По данным Пентагона, Остин подтвердил обязательства Соединенных Штатов и коалиции из примерно 50 союзников и партнеров поддерживать Украину в ее продолжающейся борьбе против неспровоцированной агрессии россии.

Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт, добавили в Пентагоне.

Ранее

Как сообщал УНН, девятнадцатое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится в Брюсселе 14 февраля.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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aviabaza-ramshtainАвиабаза Рамштайн
kontaktnaya-gruppa-po-voprosam-oboroni-ukrainiКонтактная группа по вопросам обороны Украины
ministerstvo-oboroni-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство обороны Соединенных Штатов Америки
pentagonПентагон
lloid-ostinЛлойд Остин
bryusselБрюссель
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Йшлося про останні події на полі бою та підготовку до Рамштайну: глава Пентагону поговорив із Умєровим
They discussed the latest developments on the battlefield and preparations for Ramstein: the Pentagon chief spoke with Umerov
Новости по теме

Речь шла о последних событиях на поле боя и подготовке к Рамштайну: глава Пентагона поговорил с Умеровым

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров обсудили развитие событий на поле боя и будущую встречу по защите Украины, при этом Остин подтвердил поддержку США против российской агрессии.

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