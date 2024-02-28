Нехай рішення Данії надіслати всі свої боєприпаси в Україну надихне інших – прем’єрка Естонії Калас
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Естонії Каллас сподівається, що рішення Данії відправити всі свої боєприпаси в Україну надихне інші країни на надання більшої військової допомоги.
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас сподівається, що рішення Данії надіслати всі свої боєприпаси в Україну стане прикладом для інших країн. Про це повідомляє ERR, передає УНН.
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"Ми не можемо марно витрачати час, тому що Україна потребує термінової допомоги зі зброєю. Я сподіваюся, що недавнє рішення Данії надіслати всі свої боєприпаси в Україну надихне інших. Ми також маємо подивитися, яку допомогу можна отримати на світовому ринку, як це вже зробили чехи
Вона підкреслила, що єдність - найсильніша валюта.
"Разом ми можемо допомогти Україні виграти цю війну. У нас є ресурси, економічна міць і знання. Наші війська сильніші за російські, і ми не повинні боятися своєї власної сили
Чотири роки Естонія виділятиме 0,25% ВВП щорічно на військову підтримку України - Каллас27.02.24, 15:54 • 24104 перегляди