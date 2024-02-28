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Пусть решение Дании отправить все свои боеприпасы в Украину вдохновит других - премьер Эстонии Калас

Пусть решение Дании отправить все свои боеприпасы в Украину вдохновит других - премьер Эстонии Калас

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 04:41  •  20873 просмотра

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Премьер-министр Эстонии Каллас надеется, что решение Дании отправить все свои боеприпасы в Украину вдохновит другие страны на предоставление большей военной помощи.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас надеется, что решение Дании отправить все свои боеприпасы в Украину станет примером для других стран. Об этом сообщает ERR, передает УНН.

Детали

"Мы не можем напрасно тратить время, потому что Украина нуждается в срочной помощи с оружием. Я надеюсь, что недавнее решение Дании отправить все свои боеприпасы в Украину вдохновит других. Мы также должны посмотреть, какую помощь можно получить на мировом рынке, как это уже сделали чехи

отметила премьер-министр Эстонии.

Она подчеркнула, что единство - самая сильная валюта.

"Вместе мы можем помочь Украине выиграть эту войну. У нас есть ресурсы, экономическая мощь и знания. Наши войска сильнее российских, и мы не должны бояться своей собственной силы

добавила она.

Четыре года Эстония будет выделять 0,25% ВВП ежегодно на военную поддержку Украины - Каллас27 февраля 2024, 13:54 • 20921 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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