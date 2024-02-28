Пусть решение Дании отправить все свои боеприпасы в Украину вдохновит других - премьер Эстонии Калас
Киев • УНН
Премьер-министр Эстонии Каллас надеется, что решение Дании отправить все свои боеприпасы в Украину вдохновит другие страны на предоставление большей военной помощи.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас надеется, что решение Дании отправить все свои боеприпасы в Украину станет примером для других стран. Об этом сообщает ERR, передает УНН.
Детали
"Мы не можем напрасно тратить время, потому что Украина нуждается в срочной помощи с оружием. Я надеюсь, что недавнее решение Дании отправить все свои боеприпасы в Украину вдохновит других. Мы также должны посмотреть, какую помощь можно получить на мировом рынке, как это уже сделали чехи
Она подчеркнула, что единство - самая сильная валюта.
"Вместе мы можем помочь Украине выиграть эту войну. У нас есть ресурсы, экономическая мощь и знания. Наши войска сильнее российских, и мы не должны бояться своей собственной силы
Четыре года Эстония будет выделять 0,25% ВВП ежегодно на военную поддержку Украины - Каллас27 февраля 2024, 13:54 • 20921 просмотр
Пусть решение Дании отправить все свои боеприпасы в Украину вдохновит других - премьер Эстонии Калас
Премьер-министр Эстонии Каллас надеется, что решение Дании отправить все свои боеприпасы в Украину вдохновит другие страны на предоставление большей военной помощи.
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