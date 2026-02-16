$43.100.11
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16:45 • 5354 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
14:18 • 9532 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
13:44 • 18982 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
12:57 • 19238 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 39487 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 24187 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 28497 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 34697 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 37323 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Негода на Полтавщині залишила без світла майже 70 населених пунктів

Київ • УНН

 • 86 перегляди

На Полтавщині через негоду 69 населених пунктів залишились без електропостачання. Зафіксовано підтоплення приватних домоволодінь та ускладнення руху транспорту.

Негода на Полтавщині залишила без світла майже 70 населених пунктів

У Полтавській області внаслідок інтенсивних опадів та сильного вітру без електропостачання залишилися 69 населених пунктів. Також зафіксовано підтоплення приватних домоволодінь і ускладнення руху транспорту. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що вода зайшла на окремі ділянки доріг, що призвело до ускладнення руху. 

Подекуди підтоплено приватні будинки. Загалом надійшло 260 звернень щодо підтоплень, найбільше - у Полтаві. Усі заявки наразі опрацьовуються відповідними службами

- йдеться у повідомленні.

Наразі організовано відкачування води. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, а підрядні організації переведені у режим підвищеної готовності для оперативного деблокування автошляхів.

Очільник ОВА закликав громади максимально залучати власну техніку та ресурси. За його словами, підрозділи ДСНС мають зосередитися передусім на критичних випадках, де існує загроза життю та безпеці людей.

Окрему увагу приділяють підготовці до зниження температури повітря та можливого льодоутворення. Усі служби переведені у стан повної готовності до ускладнення погодних умов.

В ОВА наголошують, що ситуація перебуває під контролем, однак закликають мешканців бути обережними та стежити за офіційними повідомленнями.

Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадків16.02.26, 16:18 • 9536 переглядiв

