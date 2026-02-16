Непогода на Полтавщине оставила без света почти 70 населенных пунктов
Киев • УНН
На Полтавщине из-за непогоды 69 населенных пунктов остались без электроснабжения. Зафиксированы подтопления частных домовладений и затруднение движения транспорта.
В Полтавской области в результате интенсивных осадков и сильного ветра без электроснабжения остались 69 населенных пунктов. Также зафиксировано подтопление частных домовладений и затруднение движения транспорта. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьякивнич, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что вода зашла на отдельные участки дорог, что привело к затруднению движения.
Местами подтоплены частные дома. Всего поступило 260 обращений по подтоплениям, больше всего - в Полтаве. Все заявки сейчас обрабатываются соответствующими службами
Сейчас организована откачка воды. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, а подрядные организации переведены в режим повышенной готовности для оперативного деблокирования автодорог.
Глава ОВА призвал общины максимально привлекать собственную технику и ресурсы. По его словам, подразделения ГСЧС должны сосредоточиться прежде всего на критических случаях, где существует угроза жизни и безопасности людей.
Отдельное внимание уделяется подготовке к снижению температуры воздуха и возможному льдообразованию. Все службы переведены в состояние полной готовности к усложнению погодных условий.
В ОВА отмечают, что ситуация находится под контролем, однако призывают жителей быть осторожными и следить за официальными сообщениями.
