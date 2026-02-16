Непогода на Полтавщине оставила без света почти 70 населенных пунктов

$43.100.11
51.130.09
ukenru
17:19 • 1772 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16:45 • 5214 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
14:18 • 9402 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 18868 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
12:57 • 19187 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 39418 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 24182 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 28495 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 34696 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 37321 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1.8м/с
79%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Лед под снегом и километровые пробки - столица парализована из-за непогодыVideo16 февраля, 08:28 • 25138 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 14877 просмотра
Украину накроет похолодание после короткой передышки от снегопадов: где морозы будут самыми сильнымиPhoto13:28 • 21009 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto14:10 • 12870 просмотра
Делегация рф отправляется на переговоры в Женеву сегодня вечером: какие указания имеет14:49 • 3924 просмотра
публикации
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto14:10 • 13182 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
13:44 • 18892 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 39426 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 77894 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 127523 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Музыкант
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo17:06 • 2378 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 15094 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 26299 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 29961 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 37791 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
MIM-104 Patriot

Непогода на Полтавщине оставила без света почти 70 населенных пунктов

Киев • УНН

 • 64 просмотра

На Полтавщине из-за непогоды 69 населенных пунктов остались без электроснабжения. Зафиксированы подтопления частных домовладений и затруднение движения транспорта.

Непогода на Полтавщине оставила без света почти 70 населенных пунктов

В Полтавской области в результате интенсивных осадков и сильного ветра без электроснабжения остались 69 населенных пунктов. Также зафиксировано подтопление частных домовладений и затруднение движения транспорта. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьякивнич, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что вода зашла на отдельные участки дорог, что привело к затруднению движения.

Местами подтоплены частные дома. Всего поступило 260 обращений по подтоплениям, больше всего - в Полтаве. Все заявки сейчас обрабатываются соответствующими службами

- говорится в сообщении.

Сейчас организована откачка воды. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, а подрядные организации переведены в режим повышенной готовности для оперативного деблокирования автодорог.

Глава ОВА призвал общины максимально привлекать собственную технику и ресурсы. По его словам, подразделения ГСЧС должны сосредоточиться прежде всего на критических случаях, где существует угроза жизни и безопасности людей.

Отдельное внимание уделяется подготовке к снижению температуры воздуха и возможному льдообразованию. Все службы переведены в состояние полной готовности к усложнению погодных условий.

В ОВА отмечают, что ситуация находится под контролем, однако призывают жителей быть осторожными и следить за официальными сообщениями.

Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаев16.02.26, 16:18 • 9390 просмотров

Ольга Розгон

Общество
Морозы в Украине
Энергетика
Отключение света
Дожди в Украине
Электроэнергия
Полтавская область
Полтава