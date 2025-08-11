$41.390.07
Ексклюзив
10:23 • 9492 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 11927 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
07:41 • 51839 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
06:00 • 78888 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
05:15 • 81651 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 59938 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 109944 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 192921 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 128188 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 293184 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
Небезпека для немовлят: понад 240 млн гривень винні ділки, що поставили неякісні транспортні інкубатори

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Господарський суд Києва задовольнив позов прокуратури про стягнення понад 240 млн гривень з комерційної структури. Кошти були сплачені за 85 транспортних інкубаторів для новонароджених, які виявилися непридатними для використання.

Небезпека для немовлят: понад 240 млн гривень винні ділки, що поставили неякісні транспортні інкубатори

За кошти іноземного кредиту (5 млн євро) але під державні гарантії було придбанно 85 транспортних інкубаторів, які не можна використовуватис лікувальними закладами. Але прийнято рішення правоохоронними органами, то кошти постачальник неякісних інкубаторів для немовлят має повернути державі.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Деталі

Господарський суд міста Києва задовольнив позов прокуратури та ухвалив рішення про стягнення з комерційної структури понад 240 млн гривень.  

- інформує прокуратура столиці. 

Київська міська прокуратура звернулась до суду відповідно до наступного викриття:

Ідеться про 85 транспортних інкубаторів для транспортування новонароджених малюків. Їх державне підприємство "Укрмедпостач" закупило у комерційної структури. 

Їх купували за кошти іноземного кредиту (5 млн євро) під державні гарантії. 

Але згодом встановили:

Товар має низку недоліків і не може використовуватись лікувальними закладами за призначенням.

Тож було направлено позов про стягнення сплачених за договором коштів. 240 млн гривень постачальник неякісних інкубаторів для немовлят має повернути державі.

Нагдаємо

Частина іноземних постачальників техніки та електроніки поставили дуже жорсткі умови співпраці з українськими ритейлерами після початку повномасштабної війни. 

Прокуратура Києва звернулася до суду з позовом про визнання недійсним договору підряду на будівництво ділянки Подільського мосту через Дніпро. 

Ігор Тележніков

