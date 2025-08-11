Небезпека для немовлят: понад 240 млн гривень винні ділки, що поставили неякісні транспортні інкубатори

Господарський суд Києва задовольнив позов прокуратури про стягнення понад 240 млн гривень з комерційної структури. Кошти були сплачені за 85 транспортних інкубаторів для новонароджених, які виявилися непридатними для використання.

За кошти іноземного кредиту (5 млн євро) але під державні гарантії було придбанно 85 транспортних інкубаторів, які не можна використовуватис лікувальними закладами. Але прийнято рішення правоохоронними органами, то кошти постачальник неякісних інкубаторів для немовлят має повернути державі. Пише УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури. Деталі Господарський суд міста Києва задовольнив позов прокуратури та ухвалив рішення про стягнення з комерційної структури понад 240 млн гривень. - інформує прокуратура столиці. Київська міська прокуратура звернулась до суду відповідно до наступного викриття: Ідеться про 85 транспортних інкубаторів для транспортування новонароджених малюків. Їх державне підприємство "Укрмедпостач" закупило у комерційної структури. Їх купували за кошти іноземного кредиту (5 млн євро) під державні гарантії. Але згодом встановили: Товар має низку недоліків і не може використовуватись лікувальними закладами за призначенням. Тож було направлено позов про стягнення сплачених за договором коштів. 240 млн гривень постачальник неякісних інкубаторів для немовлят має повернути державі.