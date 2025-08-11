Опасность для младенцев: более 240 млн гривен должны дельцы, поставившие некачественные транспортные инкубаторы

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Эксклюзив
10:23 • 9356 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 11849 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
07:41 • 51743 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
06:00 • 78789 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
05:15 • 81591 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 59901 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 109917 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 192891 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 128181 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 293180 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
7м/с
44%
752мм
Популярные новости
«Это было бы лучшим решением»: вице-премьер Польши – о приглашении Зеленского на встречу Трампа с путиным11 августа, 01:27 • 41157 просмотра
«Тупик» для обоих или дипломатическая победа Путина: эксперты FT о встрече лидеров США и РФ на Аляске11 августа, 01:59 • 25002 просмотра
Трамп на переговорах с Путиным будет действовать с позиции мира через силу - Маркарова11 августа, 03:04 • 45659 просмотра
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT06:46 • 68675 просмотра
Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на помощь Украине08:11 • 9588 просмотра
публикации
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 1454 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 6622 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
10:23 • 9334 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
07:41 • 51728 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
Эксклюзив
06:00 • 78771 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Сергей Лещенко
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Германия
Львовская область
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 79857 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 192881 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 345841 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 249005 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 257183 просмотра
Актуальное
Хранитель
Х-101
Facebook
Еврофайтер Тайфун
Нью-Йорк Таймс

Опасность для младенцев: более 240 млн гривен должны дельцы, поставившие некачественные транспортные инкубаторы

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск прокуратуры о взыскании более 240 млн гривен с коммерческой структуры. Средства были уплачены за 85 транспортных инкубаторов для новорожденных, которые оказались непригодными для использования.

Опасность для младенцев: более 240 млн гривен должны дельцы, поставившие некачественные транспортные инкубаторы

За средства иностранного кредита (5 млн евро), но под государственные гарантии, было приобретено 85 транспортных инкубаторов, которые нельзя использовать в лечебных учреждениях. Но правоохранительными органами принято решение, что поставщик некачественных инкубаторов для младенцев должен вернуть государству средства.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Детали

Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск прокуратуры и принял решение о взыскании с коммерческой структуры более 240 млн гривен.

- информирует прокуратура столицы.

Киевская городская прокуратура обратилась в суд в соответствии со следующим разоблачением:

Речь идет о 85 транспортных инкубаторах для транспортировки новорожденных малышей. Их государственное предприятие "Укрмедпостач" закупило у коммерческой структуры.

Их покупали за средства иностранного кредита (5 млн евро) под государственные гарантии.

Но впоследствии установили:

Товар имеет ряд недостатков и не может использоваться лечебными учреждениями по назначению.

Поэтому был направлен иск о взыскании уплаченных по договору средств. 240 млн гривен поставщик некачественных инкубаторов для младенцев должен вернуть государству.

Напомним

Часть иностранных поставщиков техники и электроники поставили очень жесткие условия сотрудничества с украинскими ритейлерами после начала полномасштабной войны.

Прокуратура Киева обратилась в суд с иском о признании недействительным договора подряда на строительство участка Подольского моста через Днепр.

Игорь Тележников

ЗдоровьеКриминал и ЧП
Киев