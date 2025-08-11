Опасность для младенцев: более 240 млн гривен должны дельцы, поставившие некачественные транспортные инкубаторы
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск прокуратуры о взыскании более 240 млн гривен с коммерческой структуры. Средства были уплачены за 85 транспортных инкубаторов для новорожденных, которые оказались непригодными для использования.
За средства иностранного кредита (5 млн евро), но под государственные гарантии, было приобретено 85 транспортных инкубаторов, которые нельзя использовать в лечебных учреждениях. Но правоохранительными органами принято решение, что поставщик некачественных инкубаторов для младенцев должен вернуть государству средства.
Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск прокуратуры и принял решение о взыскании с коммерческой структуры более 240 млн гривен.
Киевская городская прокуратура обратилась в суд в соответствии со следующим разоблачением:
Речь идет о 85 транспортных инкубаторах для транспортировки новорожденных малышей. Их государственное предприятие "Укрмедпостач" закупило у коммерческой структуры.
Их покупали за средства иностранного кредита (5 млн евро) под государственные гарантии.
Но впоследствии установили:
Товар имеет ряд недостатков и не может использоваться лечебными учреждениями по назначению.
Поэтому был направлен иск о взыскании уплаченных по договору средств. 240 млн гривен поставщик некачественных инкубаторов для младенцев должен вернуть государству.
