12:16 • 12489 перегляди
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto
11:30 • 15966 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
11:05 • 16362 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
10:56 • 25669 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
10:10 • 25887 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 23191 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:30 • 11998 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
23 жовтня, 07:25 • 14585 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
23 жовтня, 07:22 • 16246 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
23 жовтня, 07:21 • 32137 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
Не задекларував криптовалюту на понад 200 млн грн: депутату Полтавської міськради повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 334 перегляди

Депутату Полтавської міської ради повідомили про підозру через незадекларовані криптоактиви на суму понад 200 мільйонів гривень. Він не вказав їх у звітах за 2022–2024 роки, а оновлені дані за 2025 рік також виявилися недостовірними.

Не задекларував криптовалюту на понад 200 млн грн: депутату Полтавської міськради повідомили про підозру

На Полтавщині депутату міської ради повідомили про підозру за укриття криптоактивів. За даними слідства, у звітах за 2022–2024 роки він не задекларував понад 200 мільйонів, пише УНН із посиланням на дані Офісу Генерального Прокурора та СБУ.

Деталі

Як стало відомо УНН із власних джерел, ідеться про Калуцького Олександра. Сьогодні кіберфахівці Служби безпеки та слідчі Нацполіції викрили депутата на завідомо недостовірному декларуванні.

За матеріалами справи, фігурант умисно не вказав наявність у себе криптовалюти та проведені з нею фінансові операції на суму понад 200 млн грн. Як встановило розслідування, під час подачі декларацій за 2022-2024 роки депутат приховав наявність у нього і близьких родичів віртуальних активів. У 2025 році зловмисник виправив звітні фінансові документи і зазначив наявність певних нематеріальних активів та транзакцій з ними, проте оновлені дані також не були достовірними

- повідомили в СБУ.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора депутату Полтавської міськради повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 КК України). Слідством встановлено, що у деклараціях за 2022–2024 роки він не вказав віртуальні активи й правочини з ними на понад 200 млн грн

- додали прокурори.

Наразі Калуцькому загрожує до 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Допомагала співмешканцю ґвалтувати власну доньку: жінку судитимуть, прокурори наполягатимуть на найсуворішому покаранні23.10.25, 15:30 • 2200 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоПолітикаКримінал та НП
Національна поліція України
Полтавська область
Служба безпеки України