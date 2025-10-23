Не задекларував криптовалюту на понад 200 млн грн: депутату Полтавської міськради повідомили про підозру

На Полтавщині депутату міської ради повідомили про підозру за укриття криптоактивів. За даними слідства, у звітах за 2022–2024 роки він не задекларував понад 200 мільйонів, пише УНН із посиланням на дані Офісу Генерального Прокурора та СБУ.

Як стало відомо УНН із власних джерел, ідеться про Калуцького Олександра. Сьогодні кіберфахівці Служби безпеки та слідчі Нацполіції викрили депутата на завідомо недостовірному декларуванні.

За матеріалами справи, фігурант умисно не вказав наявність у себе криптовалюти та проведені з нею фінансові операції на суму понад 200 млн грн. Як встановило розслідування, під час подачі декларацій за 2022-2024 роки депутат приховав наявність у нього і близьких родичів віртуальних активів. У 2025 році зловмисник виправив звітні фінансові документи і зазначив наявність певних нематеріальних активів та транзакцій з ними, проте оновлені дані також не були достовірними

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора депутату Полтавської міськради повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 КК України). Слідством встановлено, що у деклараціях за 2022–2024 роки він не вказав віртуальні активи й правочини з ними на понад 200 млн грн