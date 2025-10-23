Не задекларировал криптовалюту на более чем 200 млн грн: депутату Полтавского горсовета сообщили о подозрении

На Полтавщине депутату городского совета сообщили о подозрении за сокрытие криптоактивов. По данным следствия, в отчетах за 2022–2024 годы он не задекларировал более 200 миллионов, пишет УНН со ссылкой на данные Офиса Генерального Прокурора и СБУ.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Калуцком Александре. Сегодня киберспециалисты Службы безопасности и следователи Нацполиции разоблачили депутата на заведомо недостоверном декларировании.

По материалам дела, фигурант умышленно не указал наличие у себя криптовалюты и проведенные с ней финансовые операции на сумму более 200 млн грн. Как установило расследование, при подаче деклараций за 2022-2024 годы депутат скрыл наличие у него и близких родственников виртуальных активов. В 2025 году злоумышленник исправил отчетные финансовые документы и указал наличие определенных нематериальных активов и транзакций с ними, однако обновленные данные также не были достоверными

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора депутату Полтавского горсовета сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины). Следствием установлено, что в декларациях за 2022–2024 годы он не указал виртуальные активы и сделки с ними на более 200 млн грн