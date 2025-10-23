Не задекларировал криптовалюту на более чем 200 млн грн: депутату Полтавского горсовета сообщили о подозрении

$41.760.01
48.370.10
ukenru
12:16 • 12464 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30 • 15917 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 16324 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 25601 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 25822 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 23142 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 11988 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 14581 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22 • 16244 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
23 октября, 07:21 • 32107 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4м/с
61%
745мм
Популярные новости
Мы не продаем оружие Украине, мы продаем его НАТО - ТрампVideo23 октября, 04:11 • 16512 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты после атаки рф в Сумской области: деталиPhoto23 октября, 05:57 • 21736 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю23 октября, 06:17 • 26177 просмотра
Появились новые кадры освобождения села Кучеров Яр на Добропольском направленииPhotoVideo23 октября, 07:53 • 15668 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 11827 просмотра
публикации
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины10:56 • 25608 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?10:10 • 25828 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:45 • 23148 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 32111 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю23 октября, 06:17 • 26398 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ульф Кристерссон
Михаил Федоров
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Великобритания
Ужгород
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 12015 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 33624 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 53406 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 67045 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 75588 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Сериал
СВИФТ

Не задекларировал криптовалюту на более чем 200 млн грн: депутату Полтавского горсовета сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Депутату Полтавского городского совета сообщили о подозрении из-за незадекларированных криптоактивов на сумму более 200 миллионов гривен. Он не указал их в отчетах за 2022–2024 годы, а обновленные данные за 2025 год также оказались недостоверными.

Не задекларировал криптовалюту на более чем 200 млн грн: депутату Полтавского горсовета сообщили о подозрении

На Полтавщине депутату городского совета сообщили о подозрении за сокрытие криптоактивов. По данным следствия, в отчетах за 2022–2024 годы он не задекларировал более 200 миллионов, пишет УНН со ссылкой на данные Офиса Генерального Прокурора и СБУ.

Подробности

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Калуцком Александре. Сегодня киберспециалисты Службы безопасности и следователи Нацполиции разоблачили депутата на заведомо недостоверном декларировании.

По материалам дела, фигурант умышленно не указал наличие у себя криптовалюты и проведенные с ней финансовые операции на сумму более 200 млн грн. Как установило расследование, при подаче деклараций за 2022-2024 годы депутат скрыл наличие у него и близких родственников виртуальных активов. В 2025 году злоумышленник исправил отчетные финансовые документы и указал наличие определенных нематериальных активов и транзакций с ними, однако обновленные данные также не были достоверными

- сообщили в СБУ.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора депутату Полтавского горсовета сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины). Следствием установлено, что в декларациях за 2022–2024 годы он не указал виртуальные активы и сделки с ними на более 200 млн грн

- добавили прокуроры.

Сейчас Калуцкому грозит до 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Помогала сожителю насиловать собственную дочь: женщину будут судить, прокуроры будут настаивать на строжайшем наказании23.10.25, 15:30 • 2196 просмотров

Алена Уткина

ОбществоПолитикаКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Полтавская область
Служба безопасности Украины