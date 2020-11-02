Не влаштовує "супертурборежим" і непрозорість: Арахамія розповів, чому зустрічався із головою КСУ

“Ми мали змістовний діалог (з головою КСУ Олександром Тупицьким — ред.) щодо тієї конституційної кризи, яка зараз коїться. Він спростував інформацію, що зараз йде зрадоподібне засідання про землю. Це черговий процес засідань, який в них триває вже декілька місяців і ще буде низка засідань. Я попросив його, якщо це можливо, робити це максимально у відкритому режимі для того, щоб народні депутати мали б змогу почути думку всіх суддів, і юридичні аргументи, які в них з’являються під час розглядання питання”, — сказав Арахамія.

Так, Арахамія прибув сьогодні до КСУ для того, аби поспілкуватися з Тупицьким та дізнатися причину, чому суд працює в супертурборижимі, і все закрито та непрозоро.

На запитання, чи знав Президент України Володимир Зеленський, що Арахамія сьогодні піде на зустріч до Тупицького, Арахамія відповів: “Ні, не знав і взагалі ніхто не знав, бо це трапилося, як тільки я отримав повідомлення про те, що зараз коїться в КСУ. Я в чат написав: "Хто має час - за 15 хв збираємося біля КСУ і йдемо перевіряти, що там зараз коїться”.

Нагадаємо, Конституційний суд сьогодні після перенесення зборів суддів у закритому режимі продовжив розгляд справи щодо конституційності запуску ринку землі.

Як повідомлялося, Конституційний суд України не виносив жодного рішення у справі про розгляд Закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Як повідомлялося, Конституційний суд України завтра, 3 листопада, у закритому режимі планує продовжити розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо конституційності Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.