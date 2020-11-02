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У КСУ заявили, що не скасовували закон про українську мову

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Конституційний суд України не виносив жодного рішення у справі про розгляд Закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Про це зазначено у дописі, що з’явився на Facebook-сторінці КСУ, передає УНН.

У суді спростували інформацію, раніше поширену ЗМІ, що КСУ визнав неконституційним Закон про мову.

“Там йдеться про те, що Конституційний Суд 3 листопада скасував закон про українську мову. Журналісти видання так поспішали повідомити цю сенсаційну новину, що не звернули увагу на те, що сьогодні лише 2 листопада і в порядку денному Конституційного Суду України немає розгляду цієї справи”, — йдеться в дописі.

Згідно з порядком денним засідань КСУ, закрита частина розгляду закону про мову має відбутися завтра, 3 листопада, о 10:00.

Нагадаємо, Велика Палата Конституційного суду України перейшла до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо конституційності Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Зазначимо, що розгляд справи КСУ почав ще 7 липня.

Як повідомлялося, автори клопотання стверджують, що оспорюваний закон не відповідає низці приписів Конституції України, оскільки він спрямований на дискримінацію російської, інших мов національних меншин України, дискримінацію громадян за мовними ознаками. Окрім цього, на переконання народних депутатів України, законом порушено конституційні права громадян, а саме право на використання і захист рідної мови, право на розвиток мовної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України; звужено зміст та обсяг існуючих прав і свобод, повідомили у КСУ.

Також суб’єкт права на конституційне подання також вважає, що закон ухвалено з порушенням конституційної процедури розгляду та ухвалення законів, що “ставить під загрозу застосування такого невід’ємного елементу принципу верховенства права, як принцип правової визначеності”.

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