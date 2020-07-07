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19 березня, 18:42 • 100862 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 141035 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 118297 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 132595 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 136765 перегляди

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Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 125235 перегляди

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КСУ продовжить розгляд справи про конституційність закону про мову 9 липня

КСУ продовжить розгляд справи про конституційність закону про мову 9 липня

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Конституційний суд України продовжить розгляд справи про конституційність Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” 9 липня 2020 року, передає кореспондент УНН.

“У нас ще буде одне засідання… Я хочу зауважити, щоб всі з порозумінням до цього віднеслись: і хто виступав, і хто ще не зміг надати пояснення суду. Попереду ще стадія запитань, заключні виступи, а стаття 71 і 72 Закону України про Конституційний суд зобов’язує запрошених з’явитися до суду. Це десь буде година нашої праці, щоб ми продуктивно завершили. Тому, це буде відбуватися 9 (липня - ред.), так, як заплановано раніше, о 10:30. Я прошу всіх з’явитися, щоб не зірвати засідання і ми завершимо, щоб дати змогу суду вийти в закриту частину засідання і попрацювати там над прийняттям рішення”, - сказав Олександр Тупицький.

Він зазначив, що справа важлива і буде обговорюватись у суспільстві.

Нагадаємо, сьогодні КСУ почав розгляд справи про конституційність закону про мову.

Під час розгляду представник Президента в КСУ України Федір Веніславський заявив, що закон про мову стосується саме української, а не інших мов.

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