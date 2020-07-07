КСУ продовжить розгляд справи про конституційність закону про мову 9 липня

“У нас ще буде одне засідання… Я хочу зауважити, щоб всі з порозумінням до цього віднеслись: і хто виступав, і хто ще не зміг надати пояснення суду. Попереду ще стадія запитань, заключні виступи, а стаття 71 і 72 Закону України про Конституційний суд зобов’язує запрошених з’явитися до суду. Це десь буде година нашої праці, щоб ми продуктивно завершили. Тому, це буде відбуватися 9 (липня - ред.), так, як заплановано раніше, о 10:30. Я прошу всіх з’явитися, щоб не зірвати засідання і ми завершимо, щоб дати змогу суду вийти в закриту частину засідання і попрацювати там над прийняттям рішення”, - сказав Олександр Тупицький.

Він зазначив, що справа важлива і буде обговорюватись у суспільстві.

Нагадаємо, сьогодні КСУ почав розгляд справи про конституційність закону про мову.

Під час розгляду представник Президента в КСУ України Федір Веніславський заявив, що закон про мову стосується саме української, а не інших мов.