КСУ продовжить розгляд справи про конституційність закону про мову 9 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Конституційний суд України продовжить розгляд справи про конституційність Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” 9 липня 2020 року, передає кореспондент УНН.
“У нас ще буде одне засідання… Я хочу зауважити, щоб всі з порозумінням до цього віднеслись: і хто виступав, і хто ще не зміг надати пояснення суду. Попереду ще стадія запитань, заключні виступи, а стаття 71 і 72 Закону України про Конституційний суд зобов’язує запрошених з’явитися до суду. Це десь буде година нашої праці, щоб ми продуктивно завершили. Тому, це буде відбуватися 9 (липня - ред.), так, як заплановано раніше, о 10:30. Я прошу всіх з’явитися, щоб не зірвати засідання і ми завершимо, щоб дати змогу суду вийти в закриту частину засідання і попрацювати там над прийняттям рішення”, - сказав Олександр Тупицький.
Він зазначив, що справа важлива і буде обговорюватись у суспільстві.
Нагадаємо, сьогодні КСУ почав розгляд справи про конституційність закону про мову.
Під час розгляду представник Президента в КСУ України Федір Веніславський заявив, що закон про мову стосується саме української, а не інших мов.