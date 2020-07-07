Закон про мову стосується саме української, а не інших мов - Веніславський

“Що стосується безпосередньо аналізу конституційного подання. На наше переконання - це подання багато в чому досить штучно прив’язане до тих аргументів, на які посилаються суб’єкти права на конституційне подання. В чому штучність такого прив’язування. Насамперед, я хочу закликати суд, закликати інших учасників конституційного провадження звернутися до першоджерела, яке оскаржується суб’єктом права на конституційне подання. А саме до Закону України “Про забезпечення функціонування української мови, як державної”. Чому я закликаю подивитися уважно цей закон - тому що предметом правового регулювання цього закону є, у повній відповідності до частини 2 статті 10, забезпечення функціонування саме української мови… Предметом правового регулювання цього закону не є правовий статус інших”, - сказав Федір Веніславський.

Він додав, що завдання закону полягає в створенні всебічних умов для функціонування української мови.

“В даному випадку - саме Верховна Рада, як єдиний орган законодавчої влади, має ухвалити окремий закон, який буде регламентувати правовий статус російської, можливо, мови, як однієї з мов національних меншин, і усіх інших мов національних меншин”, - зазначив Федір Веніславський.

За словами постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України Ольги Совгирі - Венеційська комісія рекомендує Україні скасувати розподіл, встановлений законом серед мов меншин, адже він не базується на об’єктивному обґрунтуванні і встановлює невиправдано диференційоване ставлення до мов національних меншин.

“Просимо перевірити зазначене положення закону про забезпечення функціонування української мови як державної на відповідність Конституції України, з урахуванням позиції, яка висловлена в висновку Венеційської комісії”, - зазначила Ольга Совгиря.

Зазначимо, що головує на пленарному засіданні голова КСУ Олександр Тупицький, суддя-доповідач у справі - суддя Конституційного суду Сергій Головатий.

“Я хочу доповісти, повідомити суд про те, що під час підготовки матеріалів справи до розгляду було надано доручення юридичному департаменту секретаріату суду підготувати науково-експертний висновок щодо питань, порушених в цьому поданні, з метою забезпечення повного ефективного розгляду справи та ухваленням судом обґрунтованого рішення, відповідно до статті 59 Закону України про Конституційний суд України було надіслано запити до низки органів державної влади, освітніх закладів та наукових установ з проханням висловити свою позицію з питань, порушених в цьому поданні”, - сказав під час виступу Сергій Головатий.

Нагадаємо, КСУ почав розгляд справи про конституційність закону про мову.