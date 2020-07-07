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Закон о языке касается именно украинского, а не других языков - Вениславский

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. В законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предметом правового регулирования является обеспечение функционирования именно украинского языка, а не правовой статус других языков. Об этом во время рассмотрения дела о конституционности закона о языке сказал представитель Президента в КСУ Украины Федор Вениславский, передает корреспондент УНН.

"Что касается непосредственно анализа конституционного представления. По нашему убеждению - это представление во многом достаточно искусственно привязано к тем аргументам, на которые ссылаются субъекты права на конституционное представление. В чем искусственность такой привязки. Прежде всего, я хочу призвать суд, призвать других участников конституционного производства обратиться к первоисточнику, который обжалуется субъектом права на конституционное представление. А именно к Закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Почему я призываю посмотреть внимательно этот закон - потому что предметом правового регулирования этого закона является, в полном соответствии с частью 2 статьи 10, обеспечение функционирования именно украинского языка... Предметом правового регулирования этого закона не является правовой статус других", - сказал Федор Вениславский.

Он добавил, что задача закона заключается в создании всесторонних условий для функционирования украинского языка.

"В данном случае - именно Верховная Рада, как единственный орган законодательной власти, должен принять отдельный закон, который будет регламентировать правовой статус русского, возможно, языка, как одного из языков национальных меньшинств, и всех других языков национальных меньшинств", - отметил Федор Вениславский.

По словам постоянного представителя Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины Ольги Совгири - Венецианская комиссия рекомендует Украине отменить распределение, установленное законом среди языков меньшинств, ведь он не базируется на объективном обосновании и устанавливает неоправданно дифференцированное отношение к языкам национальных меньшинств.

"Просим проверить указанное положение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного на соответствие Конституции Украины, с учетом позиции, которая выражена в заключении Венецианской комиссии", - отметила Ольга Совгиря.

Отметим, что председательствует на пленарном заседании глава КСУ Александр Тупицкий, судья-докладчик по делу - судья Конституционного суда Сергей Головатый.

"Я хочу доложить, сообщить суду о том, что во время подготовки материалов дела к рассмотрению было поручено юридическому департаменту секретариата суда подготовить научно-экспертное заключение по вопросам, поднятым в этом представлении, с целью обеспечения полного эффективного рассмотрения дела и принятия судом обоснованного решения, в соответствии со статьей 59 Закона Украины о Конституционном суде Украины было отправлено запросы в ряд органов государственной власти, образовательных учреждений и научных учреждений с просьбой высказать свою позицию по вопросам, затронутым в этом представлении", - сказал во время выступления Сергей Головатый.

Напомним, КСУ начал рассмотрение дела о конституционности закона о языке.

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