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В КСУ заявили, что не отменяли закон об украинском языке

В КСУ заявили, что не отменяли закон об украинском языке

Киев  •  УНН

 • 19783 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Конституционный суд Украины не выносил никакого решения по делу о рассмотрении Закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. Об этом говорится в посте, который появился на Facebook-странице КСУ, передает УНН.

В суде опровергли информацию, ранее распространенную СМИ, что КСУ признал неконституционным закон о языке.

"Там говорится, что Конституционный Суд 3 ноября отменил закон об украинском языке. Журналисты издания так спешили сообщить эту сенсационную новость, не обратили внимание на то, что сегодня лишь 2 ноября и в повестке дня Конституционного Суда Украины нет рассмотрения этого дела", - говорится в заметке.

Согласно повестке дня заседаний КСУ, закрытая часть рассмотрения закона о языке должна состояться завтра, 3 ноября, в 10:00.

Напомним, Большая Палата Конституционного суда Украины перешла к закрытой части пленарного заседания для принятия решения по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно конституционности Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Отметим, что рассмотрение дела КСУ начал еще 7 июля.

Как сообщалось, авторы ходатайства утверждают, что оспариваемый закон не соответствует ряду предписаний Конституции Украины, поскольку он направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам. Кроме этого, по убеждению народных депутатов Украины, законом нарушены конституционные права граждан, а именно право на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины; сужено содержание и объем существующих прав и свобод, сообщили в КСУ.

Также субъект права на конституционное представление также считает, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов, "ставит под угрозу применения такого неотъемлемого элемента принципа верховенства права, как принцип правовой определенности".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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