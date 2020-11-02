Конституційний суд після скасування зборів суддів взявся за ринок землі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Конституційний суд України сьогодні після перенесення зборів суддів у закритому режимі планує продовжити розгляд справи щодо конституційності запуску ринку землі. Про це УНН повідомляє з посиланням на порядок денний засідань КСУ.
“Продовження розгляду справи за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України (закрита частина пленарного засідання)”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що початок повинен був відбутися о 12:00.
Нагадємо, на думку авторів клопотання, відсутність офіційного тлумачення поняття землі “як об’єкта права власності Українського народу”, основного національного багатства в контексті першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14. Конституції України може в подальшому поставити під сумнів відповідність Основному Закону України будь-якого з прийнятих законів, а також призвести до порушення громадянської злагоди в Україні. Народні депутати України стверджують, що право власності “на землю Українського народу і право власності на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад, держави не є тотожними”.