Конституционный суд после отмены собрания судей взялся за рынок земли
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Конституционный суд Украины сегодня после переноса собрания судей в закрытом режиме планирует продолжить рассмотрение дела о конституционности запуска рынка земли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня заседаний КСУ.
“Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины (закрытая часть пленарного заседания)”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что начало должно было быть в 12:00.
Напоминаем, по мнению авторов ходатайства, отсутствие официального толкования понятия земли “как объекта права собственности Украинского народа”, основного национального богатства в контексте первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины может в дальнейшем поставить под сомнение соответствие Основному Закону Украины любого из принятых законов, а также привести к нарушению гражданского согласия в Украине. Народные депутаты Украины утверждают, что право собственности “на землю Украинского народа и право собственности на землю граждан, юридических лиц, территориальных общин, государства не являются тождественными”.