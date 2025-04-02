"Не треба очікувати місяць" російського "ні" на припинення вогню: Зеленський закликав до тиску на росію на тлі чергових атак рф

Президент України Володимир Зеленський відреагував на продовження росією атак дронами на Україну минулої ночі, вказавши, що були чергові цілеспрямовані влучання та пошкодження обʼєктів енергетики, і показав наслідки, пише УНН.

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"Минулої ночі російська армія продовжила застосовувати проти України ударні дрони. Загалом було 74 безпілотники, з них 54 – "шахеди". Цілеспрямована атака проти Харкова – щонайменше 14 дронів. На жаль, були влучання. Є поранені, і серед них троє дітей. Усім надається необхідна допомога", - зазначив Зеленський у соцмережах.

Він вказав, що "були також удари проти Одещини, Сумщини". "Чергові цілеспрямовані влучання та пошкодження обʼєктів енергетики: у Сумській області удар FPV-дрона по підстанції, також у Нікополі на Дніпровщині через артилерійський удар була пошкоджена ЛЕП. Майже 4 тисячі абонентів у двох областях залишалися без електропостачання через ці удари", - повідомив Зеленський.

"Тривають і російські удари авіабомбами – тільки проти нашої Сумщини й тільки за час від учорашнього дня й до сьогоднішнього ранку росіяни застосували майже 50 керованих авіабомб", - зазначив Президент.

"Такий системний і постійний характер російських ударів однозначно свідчить, що в москві зневажають дипломатичні зусилля партнерів. Навіть часткового припинення вогню путін не хоче забезпечити. Потрібен новий і відчутний тиск на росію, щоб поставити цю війну на курс до завершення", - наголосив Глава держави.

"Не треба очікувати, коли 11 квітня буде вже місяць російському "ні" у відповідь на американську пропозицію припинити вогонь. Потрібно діяти якнайшвидше. Ми готові працювати з усіма нашими партнерами в Америці, Європі та світі максимально конструктивно, щоб досягти такого необхідного результату – достойного й тривалого миру", - підкреслив Зеленський.

росія вночі знову атакувала Україну "шахедами": 41 зі 74 збито, 20 - не досягли цілей