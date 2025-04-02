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"Не нужно ожидать месяц" российского "нет" на прекращение огня: Зеленский призвал к давлению на россию на фоне очередных атак рф

Киев • УНН

 • 18647 просмотра

Ночью россия продолжила атаки дронами, особенно по Харькову, где пострадали дети. Удары повредили энергетические объекты в Сумской и Днепропетровской областях, оставив тысячи без света.

"Не нужно ожидать месяц" российского "нет" на прекращение огня: Зеленский призвал к давлению на россию на фоне очередных атак рф

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на продолжение россией атак дронами на Украину минувшей ночью, указав, что были очередные целенаправленные попадания и повреждения объектов энергетики, и показал последствия, пишет УНН.

Детали

"Минувшей ночью российская армия продолжила применять против Украины ударные дроны. В общей сложности было 74 беспилотника, из них 54 – "шахеды". Целенаправленная атака против Харькова – не менее 14 дронов. К сожалению, были попадания. Есть раненые, и среди них трое детей. Всем оказывается необходимая помощь", - написал Зеленский в соцсетях.

Он указал, что "были также удары против Одесской области, Сумской области". "Очередные целенаправленные попадания и повреждения объектов энергетики: в Сумской области удар FPV-дрона по подстанции, также в Никополе на Днепровщине из-за артиллерийского удара была повреждена ЛЭП. Почти 4 тысячи абонентов в двух областях оставались без электроснабжения из-за этих ударов", - сообщил Зеленский.

"Продолжаются и российские удары авиабомбами – только против нашей Сумской области и только за время от вчерашнего дня и до сегодняшнего утра россияне применили почти 50 управляемых авиабомб", - отметил Президент.

"Такой системный и постоянный характер российских ударов однозначно свидетельствует, что в москве презирают дипломатические усилия партнеров. Даже частичного прекращения огня путин не хочет обеспечить. Необходимо новое и ощутимое давление на россию, чтобы поставить эту войну на курс к завершению", - подчеркнул Глава государства.

"Не надо ожидать, когда 11 апреля будет уже месяц российскому "нет" в ответ на американское предложение прекратить огонь. Нужно действовать как можно быстрее. Мы готовы работать со всеми нашими партнерами в Америке, Европе и мире максимально конструктивно, чтобы достичь такого необходимого результата – достойного и длительного мира", - подчеркнул Зеленский.

россия ночью снова атаковала Украину "шахедами": 41 из 74 сбито, 20 - не достигли целей02.04.25, 09:15 • 6713 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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