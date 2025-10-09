Не тільки світло: взимку газ можуть відключати цілими мікрорайонами, вважає мер Івано-Франківська

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, в ефірі Радіо "Західний полюс" заявив, що до відключення світла його відомство готове, але він також зазначив, що відключення газу буде найгіршим випробуванням, передає УНН.

Деталі

Руслан Марцінків зазначив, що найближча зима буде дійсно складною, та зауважив про небезпеку порушення у газо- та енергопостачанні.

До вимкнення світла ми готові, то до відключення газу, напевно, ніхто не готовий - вважає Марцінків.

Мер Івано-Франківська заздалегідь заявив про небезпеку: є імовірність того, що газ відключатимуть цілими мікрорайонами.

Ситуація - складна. Проте ми маємо певний сценарій - резюмував Марцинків.

Нагадаємо

У липні 2025 року Івано-Франківськ зазнав комбінованого удару ракетами та "шахедами".

В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський