Не только свет: зимой газ могут отключать целыми микрорайонами, считает мэр Ивано-Франковска

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире Радио "Западный полюс" заявил, что его ведомство готово к отключению света, но он также отметил, что отключение газа будет худшим испытанием, передает УНН.

Руслан Марцинкив отметил, что ближайшая зима будет действительно сложной, и указал на опасность нарушения в газо- и энергоснабжении.

К отключению света мы готовы, а к отключению газа, наверное, никто не готов