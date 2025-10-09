$41.400.09
Эксклюзив
07:35 • 5758 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 6742 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56 • 10652 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 13975 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 24990 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 47518 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
8 октября, 17:48 • 34254 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
8 октября, 17:38 • 28759 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 52893 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 12:14 • 58475 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Не только свет: зимой газ могут отключать целыми микрорайонами, считает мэр Ивано-Франковска

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о готовности к отключениям света, но считает отключение газа худшим испытанием. Он отметил, что газ могут отключать целыми микрорайонами.

Не только свет: зимой газ могут отключать целыми микрорайонами, считает мэр Ивано-Франковска

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире Радио "Западный полюс" заявил, что его ведомство готово к отключению света, но он также отметил, что отключение газа будет худшим испытанием, передает УНН.

Детали

Руслан Марцинкив отметил, что ближайшая зима будет действительно сложной, и указал на опасность нарушения в газо- и энергоснабжении.

К отключению света мы готовы, а к отключению газа, наверное, никто не готов

- считает Марцинкив.

Мэр Ивано-Франковска заранее заявил об опасности: есть вероятность того, что газ будут отключать целыми микрорайонами.

 Ситуация сложная. Однако у нас есть определенный сценарий

- резюмировал Марцинкив.

Напомним

В июле 2025 года Ивано-Франковск подвергся комбинированному удару ракетами и "шахедами".

В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский07.10.25, 17:52 • 59043 просмотра

Игорь Тележников

ОбществоПолитика
Электроэнергия
Ивано-Франковск