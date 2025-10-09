Не только свет: зимой газ могут отключать целыми микрорайонами, считает мэр Ивано-Франковска
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о готовности к отключениям света, но считает отключение газа худшим испытанием. Он отметил, что газ могут отключать целыми микрорайонами.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире Радио "Западный полюс" заявил, что его ведомство готово к отключению света, но он также отметил, что отключение газа будет худшим испытанием, передает УНН.
Руслан Марцинкив отметил, что ближайшая зима будет действительно сложной, и указал на опасность нарушения в газо- и энергоснабжении.
К отключению света мы готовы, а к отключению газа, наверное, никто не готов
Мэр Ивано-Франковска заранее заявил об опасности: есть вероятность того, что газ будут отключать целыми микрорайонами.
Ситуация сложная. Однако у нас есть определенный сценарий
В июле 2025 года Ивано-Франковск подвергся комбинированному удару ракетами и "шахедами".
