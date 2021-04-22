Не тільки від COVID: експерт розповів про обов’язкові вакцини для дорослих

“Обов’язкові” вакцини

“Щеплення — це захист від інфекцій, це спосіб отримати імунітет, не хворіючи. Будь-яка інфекція по-своєму небезпечна — від важкого перебігу до летального випадку. А це можна легко попередити, просто провакцинувавшись”, — розповів Степановський.

Спеціаліст повідомив, що дорослим необхідно робити ревакцинацію від дифтерії та правця. За його словами, за календарем щеплень в Україні, вакцинуватися треба кожні десять років. Крім того, необхідно отримувати щеплення від гепатиту B, тому що багато дорослих не було вакциновано в дитячому віці.

“Ця вакцина відносно недавно з’явилася в календарі, тому це щеплення має бути у дорослих. Але залежно від того, як ці дорослі були вакциновані в дитячому віці. Тому що може бути таке, що вони, наприклад, не щеплені від кору чи краснухи, то бажано перевірити і доробити. Це ті щеплення, що входять в календар, так звані “обов’язкові”, — сказав він.

Рекомендовані щеплення

Також є й інші рекомендовані щеплення, які дозволять себе захистити від хвороб. Юрій Степановський зауважив, що кожного року в осінній період рекомендовано абсолютно всім дорослим робити щеплення від грипу.

Крім того, за словами фахівця, є щеплення, які рекомендовані за станом діяльності.

“Допустимо, вчителі чи викладачі, які працюють в великих колективах. Можна вакцинуватися від пневмококової інфекції, особливо, якщо це люди старшого віку — за 50-60 років. Наприклад, підлітки чи молоді дорослі, у них є проблема менінгококової інфекції. Їм рекомендовано робити щеплення від цієї інфекції, тому що саме у них найчастіше виявляються випадки важких захворювань на цю інфекцію”, — сказав він.

Степановський зазначив, що є щеплення, які будуть використанні в унікальних випадках, наприклад, коли людину вкусить дика тварина, то отримає щеплення проти сказу.

Окрім того, є поняття щеплення за станом здоров’я. Коли людина має якісь хронічні захворювання, її також потрібно захищати додатково. Наприклад, якщо діагностований цукровий діабет, бронхіальна астма, то, наприклад, щеплення від грипу стають обов’язковими.

“У нас в Україні багато людей, які можуть отримувати імуносупресивні препарати з приводу аутоімунних захворювань чи онкологічних захворювань. Їх також потрібно захищати. Тут спектр розширюється, фактично щеплення можна робити від будь-якої інфекції. Єдине, в деяких випадках будуть нюанси щодо щеплення. І не можна сказати, що вона показана чи протипоказана, просто робиться з певними особливостями відповідно до стану чи лікуванню, яке хвора людина отримує. Навіть, якщо люди отримують лікування, яке може пригнічувати імунну систему, їм не протипоказане щеплення — деякі можна робити, деякі відтермінувати”, — пояснив фахівець.

Також є окрема категорія, кого потрібно захистити, — це є пацієнти, які можуть отримувати пересадку кісткового мозку чи органів.

За словами Степановського, насправді осіб, які мають так звані абсолютні протипокази до вакцинації, не багато. Один з реальних протипоказів — серйозні алергічні реакції по типу анафілактичного шоку, наприклад, на введену вакцину попереднього разу.

“Цих людей реально одиниці на мільйон. Їх не можна екстраполювати на загальну популяцію. Як правило, люди, які мають серйозні реакції, в житті мають багато проявів алергії. Тобто протипоказів насправді дуже мало”, — підкреслив експерт.

Щеплення перед мандрівкою

Окрім так званих обов’язкових і рекомендованих щеплень є щеплення перед мандрівкою. Але потрібно розуміти, куди саме людина їде.

“Наприклад, африканські країни, Центральна Африка, чи, наприклад, паломництво в Саудівську Аравію, тоді необхідно робити щеплення від менінгококової інфекції. Там є епідемічні зони, де менігокок буде поширений і можна захворіти,— пояснив Степановський. — Наприклад, коли людина їде до Бразилії та деякі Країни Азії, то потрібно робити щеплення від жовтої лихоманки. А може бути, що людина їде на сафарі або буде працювати в дикій природі, там де поширений сказ, то таку людину можна провакцинувати від сказу, якщо врахувати ризик бути укушеним”.

Якщо людина буде виїжджати в деякі райони Індії чи Азії, то можна подумати про щеплення від черевного тифу. Ці випадки індивідуальні.

“Але якщо інфекцію можна попередити щепленням, потрібно вакцинуватися”, — підкреслив він.

Нагадаємо

В Україну прибула чергова партія вакцин для планової імунізації. Ми отримали вакцини для профілактики гепатиту B, дифтерії, правця, кашлюку та захворювань, збудником яких є гемофільна інфекція.