До України прибула чергова партія вакцин для планової імунізації

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“Цього тижня до України прибули вакцини для рутинної імунізації. Днями прибула рекомбінантна рідка вакцина Еувакс для профілактики гепатиту B у кількості 204,5 тисячі доз на суму 3 млн 414 тисяч грн. Вчора прибула вакцина для профілактики захворювань, збудником яких є гемофільна інфекція, на суму 5,7 млн грн. Також вчора ми отримали вакцину для профілактики дифтерії, правця та кашлюку у кількості 600 тис. доз на суму 2,7 млн грн”, — розповіла Шаталова.

Деталі

За її словами, завтра очікують на ще одну вакцину, яка призначена для профілактики дифтерії та правця зі зменшеним вмістом антигену, на суму 5,3 млн грн.

“Зауважу, що ці вакцини були поставлені закупівельною організацією Дитячий фонд ЮНІСЕФ за бюджет 2018 року. Всі вони вже наступного тижня поїдуть у регіони до людей”, — додала Шаталова.

Доповнення

У березні цього року в МОЗ повідомляли, що до України прибули вакцини, призначені для планових щеплень за календарем, на загальну суму близько 20 млн грн.

Раніше Шаталова повідомляла, що в Україну прибула перша партія вакцини БЦЖ, якою щеплюють новонароджених від туберкульозу. Вона становить 450 тисяч доз вакцини. Перед цим, 31 січня, в Україні закінчилися вакцини БЦЖ.