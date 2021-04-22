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В Украину прибыла очередная партия вакцин для плановой иммунизации

В Украину прибыла очередная партия вакцин для плановой иммунизации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Украину на этой неделе прибыли вакцины для профилактики гепатита B, дифтерии, столбняка, коклюша и заболеваний, возбудителем которых является гемофильная инфекция. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"На этой неделе в Украину прибыли вакцины для рутинной иммунизации. На днях прибыла рекомбинантная жидкая вакцина Эувакс для профилактики гепатита B в количестве 204,5 тысячи доз на сумму 3,414 млн грн. Вчера прибыла вакцина для профилактики заболеваний, возбудителем которых является гемофильная инфекция, на сумму 5,7 млн грн. Также вчера мы получили вакцину для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша в количестве 600 тыс. доз на сумму 2,7 млн грн", - рассказала Шаталова.

Детали

По ее словам, завтра ожидают еще одну вакцину, которая предназначена для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена, на сумму 5,3 млн грн.

"Замечу, что эти вакцины были поставлены закупочной организацией Детский фонд ЮНИСЕФ за бюджет 2018 года. Все они уже на следующей неделе поедут в регионы к людям", - добавила Шаталова.

Дополнение

В марте этого года в Минздраве сообщали, что в Украину прибыли вакцины, предназначенные для плановых прививок по календарю, на общую сумму около 20 млн грн.

Ранее Шаталова сообщала, что в Украину прибыла первая партия вакцины БЦЖ, которой прививают новорожденных от туберкулеза. Она составляет 450 тыс. доз вакцины. Перед этим, 31 января, в Украине закончились вакцины БЦЖ.

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