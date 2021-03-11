Перша партія вакцини БЦЖ прибула в Україну

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“Довгоочікувані вакцини БЦЖ вже в Україні. Напередодні відповідним наказом Міністерством охорони здоров’я був затверджений розподіл цього імунобіологічного препарату на всі 24 області та місто Київ. Вчора відповідні вакцини отримали місто Київ та Київська область... Перша партія, що вже прибула, становить 450 тисяч доз вакцин. Через деякий час ми очікуємо другу партію ще на 640 тисяч доз”, — розповіла Шаталова.

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За її словами, відсьогодні всі інші регіони України також отримають цю вакцину.

“Загалом на закупівлю цих вакцин виділено 1 млн 717 тис. грн, які витрачено за кошти державного бюджету 2018 року. Доставку вантажу забезпечила міжнародна спеціалізована організація ЮНІСЕФ”, - сказала Шаталова.

Що було раніше

31 січня в Україні закінчилися вакцини БЦЖ, якими щеплюють новонароджених від туберкульозу.