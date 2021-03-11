Первая партия вакцины БЦЖ прибыла в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Украину прибыла первая партия вакцины БЦЖ, которой прививают новорожденных от туберкулеза. Она составляет 450 тыс. доз вакцины. Об этом сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова, передает корреспондент УНН.
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"Долгожданные вакцины БЦЖ уже в Украине. Накануне соответствующим приказом Министерства здравоохранения было утверждено распределение этого иммунобиологического препарата на все 24 области и город Киев. Вчера соответствующие вакцины получили город Киев и Киевская область... Первая партия, которая уже прибыла, составляет 450 тыс. доз вакцин. Через некоторое время мы ожидаем вторую партию еще на 640 тыс. доз", - рассказала Шаталова.
Детали
По ее словам, с сегодншнего дня все остальные регионы Украины также получат эту вакцину.
"В целом на закупку этих вакцин выделено 1 млн 717 тыс. грн, которые потрачено за средства государственного бюджета 2018 года. Доставку груза обеспечила международная специализированная организация ЮНИСЕФ", - сказала Шаталова.
Что было ранее
31 января в Украине закончились вакцины БЦЖ, которыми прививают новорожденных от туберкулеза.