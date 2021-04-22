Не только от COVID: эксперт рассказал об обязательных вакцинах для взрослых

"Обязательные" вакцины

"Прививки - это защита от инфекций, это способ получить иммунитет, не болея. Любая инфекция по-своему опасна - от тяжелого течения до летального исхода. А это можно легко предупредить, просто сделав прививку", - рассказал Степановский.

Специалист сообщил, что взрослым необходимо делать ревакцинацию от дифтерии и столбняка. По его словам, по календарю прививок в Украине, вакцинироваться надо каждые десять лет. Кроме того, необходимо получать прививки от гепатита B, так как многие взрослые не были вакцинированы в детском возрасте.

"Эта вакцина относительно недавно появилась в календаре, поэтому эта прививка должна быть у взрослых. Но в зависимости от того, как эти взрослые были вакцинированы в детском возрасте. Так как может быть такое, что они, например, не привитые от кори или краснухи, то желательно проверить и доработать. Это те прививки, которые входят в календарь, так называемые "обязательные", - сказал он.

Рекомендуемые прививки

Также есть и другие рекомендуемые прививки, которые позволят защитить себя от болезней. Юрий Степановский отметил, что ежегодно в осенний период рекомендуется абсолютно всем взрослым делать прививки от гриппа.

Кроме того, по словам специалиста, есть прививка, рекомендованная по роду деятельности.

"Допустим, учителя или преподаватели, которые работают в больших коллективах. Можно вакцинироваться от пневмококковой инфекции, особенно, если это люди старшего возраста - по 50-60 лет. Например, подростки или молодые взрослые, у них есть проблема менингококковой инфекции. Им рекомендуется делать прививки от этой инфекции, так как именно у них чаще всего выявляются случаи тяжелых заболеваний этой инфекцией", - сказал он.

Степановский отметил, что есть прививки, которые будут использованы в уникальных случаях, например, когда человека укусит дикое животное, то получит прививку против бешенства.

Кроме того, есть понятие прививки по состоянию здоровья. Когда человек имеет какие-то хронические заболевания, его также нужно защищать дополнительно. Например, если диагностирован сахарный диабет, бронхиальная астма, то, например, прививки от гриппа становятся обязательными.

"У нас в Украине много людей, которые могут получать иммуносупрессивные препараты по поводу аутоиммунных заболеваний или онкологических заболеваний. Их также нужно защищать. Здесь спектр расширяется, фактически прививки можно делать от любой инфекции. Единственное, в некоторых случаях будут нюансы по прививке. И нельзя сказать, что она показана или противопоказана, просто делается с определенными особенностями в соответствии с состоянием или лечением, которое больной человек получает. Даже если люди получают лечение, которое может подавлять иммунную систему, им не противопоказано прививки - некоторые можно делать, некоторые отсрочить", - пояснил специалист.

Также есть отдельная категория, кого нужно защитить, - это пациенты, которые могут получать пересадку костного мозга или органов.

По словам Степановского, на самом деле лиц, имеющих так называемые абсолютные противопоказания к вакцинации, не много. Одно из реальных противопоказаний - серьезные аллергические реакции по типу анафилактического шока, например, на введенную вакцину прошлый раз.

"Этих людей реально единицы на миллион. Их нельзя экстраполировать на общую популяцию. Как правило, люди, которые имеют серьезные реакции, в жизни имеют много проявлений аллергии. То есть противопоказаний самом деле очень мало", - подчеркнул эксперт.

Прививки перед путешествием

Кроме так называемых обязательных и рекомендуемых прививок есть прививка перед путешествием. Но нужно понимать, куда именно человек едет.

"Например, африканские страны, Центральная Африка, или, например, паломничество в Саудовскую Аравию, тогда необходимо делать прививки от менингококковой инфекции. Там есть эпидемические зоны, где менигокок будет распространен и можно заболеть, - пояснил Степановский. - Например, когда человек едет в Бразилию и некоторые страны Азии, то нужно делать прививки от желтой лихорадки. А может быть, что человек едет на сафари или будет работать в дикой природе, там где распространено бешенство, то такого человека можно провакцинировать от бешенства, если учесть риск быть укушенным".

Если человек будет выезжать в некоторые районы Индии или Азии, то можно подумать о прививке от брюшного тифа. Эти случаи индивидуальны.

"Но если инфекцию можно предупредить прививкой, нужно вакцинироваться", - подчеркнул он.

Напомним

В Украину прибыла очередная партия вакцин для плановой иммунизации. Мы получили вакцины для профилактики гепатита B, дифтерии, столбняка, коклюша и заболеваний, возбудителем которых является гемофильная инфекция.