Не передбачає приватизації: ДП "Ліси України" переходить у статус акціонерного товариства

Державне підприємство "Ліси України" переходить у статус акціонерного товариства. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, передає УНН.

Сьогодні на засіданні Уряду ухвалили низку рішень, які важливі для стабільності та розвитку лісової галузі: ДП "Ліси України" переходить у статус акціонерного товариства. Робимо це для того, щоб забезпечити більш ефективну модель корпоративного управління з прозорою звітністю та підвищити конкурентоспроможність підприємства - повідомив Мельничук.

Він зауважив, що перетворення підприємства в акціонерне товариство не передбачає приватизації. 100% акцій залишаються у власності держави.

