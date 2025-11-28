Не передбачає приватизації: ДП "Ліси України" переходить у статус акціонерного товариства
Київ • УНН
ДП "Ліси України" переходить у статус акціонерного товариства, повідомив Тарас Мельничук. Це забезпечить ефективне корпоративне управління та підвищить конкурентоспроможність, без приватизації.
Державне підприємство "Ліси України" переходить у статус акціонерного товариства. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, передає УНН.
Сьогодні на засіданні Уряду ухвалили низку рішень, які важливі для стабільності та розвитку лісової галузі: ДП "Ліси України" переходить у статус акціонерного товариства. Робимо це для того, щоб забезпечити більш ефективну модель корпоративного управління з прозорою звітністю та підвищити конкурентоспроможність підприємства
Він зауважив, що перетворення підприємства в акціонерне товариство не передбачає приватизації. 100% акцій залишаються у власності держави.
