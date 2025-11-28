Не передбачає приватизації: ДП "Ліси України" переходить у статус акціонерного товариства

$42.190.11
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
15:22 • 6654 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
13:56 • 14418 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 13985 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 12358 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 28363 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 19869 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 17727 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 33542 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19574 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo28 листопада, 07:16
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися28 листопада, 07:24
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 28 листопада, 07:39
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі12:04
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
13:56
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі12:04
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto11:00
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 08:06
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Віктор Орбан
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Китай
Німеччина
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11
Не передбачає приватизації: ДП "Ліси України" переходить у статус акціонерного товариства

Київ • УНН

 30 перегляди

ДП "Ліси України" переходить у статус акціонерного товариства, повідомив Тарас Мельничук. Це забезпечить ефективне корпоративне управління та підвищить конкурентоспроможність, без приватизації.

Не передбачає приватизації: ДП "Ліси України" переходить у статус акціонерного товариства

Державне підприємство "Ліси України" переходить у статус акціонерного товариства.  Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, передає УНН.

Сьогодні на засіданні Уряду ухвалили низку рішень, які важливі для стабільності та розвитку лісової галузі: ДП "Ліси України" переходить у статус акціонерного товариства. Робимо це для того, щоб забезпечити більш ефективну модель корпоративного управління з прозорою звітністю та підвищити конкурентоспроможність підприємства 

- повідомив Мельничук.

Він зауважив, що перетворення підприємства в акціонерне товариство не передбачає приватизації. 100% акцій залишаються у власності держави.

В Україні завершують "лісову" реформу: які зміни чекають на "Ліси України"27.09.25, 00:25 • 21207 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Кабінет Міністрів України