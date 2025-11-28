$42.190.11
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
Не предусматривает приватизации: ГП "Леса Украины" переходит в статус акционерного общества

ГП "Леса Украины" переходит в статус акционерного общества, сообщил Тарас Мельничук. Это обеспечит эффективное корпоративное управление и повысит конкурентоспособность, без приватизации.

Не предусматривает приватизации: ГП "Леса Украины" переходит в статус акционерного общества

Государственное предприятие "Леса Украины" переходит в статус акционерного общества. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Сегодня на заседании Правительства приняли ряд решений, важных для стабильности и развития лесной отрасли: ГП "Леса Украины" переходит в статус акционерного общества. Делаем это для того, чтобы обеспечить более эффективную модель корпоративного управления с прозрачной отчетностью и повысить конкурентоспособность предприятия

- сообщил Мельничук.

Он отметил, что преобразование предприятия в акционерное общество не предусматривает приватизации. 100% акций остаются в собственности государства.

В Украине завершают "лесную" реформу: какие изменения ждут "Леса Украины"27.09.25, 00:25 • 21207 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Кабинет Министров Украины