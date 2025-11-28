Не предусматривает приватизации: ГП "Леса Украины" переходит в статус акционерного общества

Государственное предприятие "Леса Украины" переходит в статус акционерного общества. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Сегодня на заседании Правительства приняли ряд решений, важных для стабильности и развития лесной отрасли: ГП "Леса Украины" переходит в статус акционерного общества. Делаем это для того, чтобы обеспечить более эффективную модель корпоративного управления с прозрачной отчетностью и повысить конкурентоспособность предприятия - сообщил Мельничук.

Он отметил, что преобразование предприятия в акционерное общество не предусматривает приватизации. 100% акций остаются в собственности государства.

