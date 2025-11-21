Не лише левиць: ще частину тварин вилучили із приватного зоокутка у Хмельницькому

$42.150.06
48.520.22
ukenru
19:13 • 4082 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
16:45 • 11718 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
16:23 • 16137 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
16:14 • 16053 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
16:05 • 20460 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
14:48 • 15393 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06 • 16906 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43 • 16583 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 33530 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
21 листопада, 10:22 • 20493 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.4м/с
93%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 30113 перегляди
Народила дитину та залишила її біля смітника: поліція почала розслідування щодо 15-річної жительки Житомира21 листопада, 11:09 • 10496 перегляди
"Від слів до справ": Кравченко повідомив про викриття у межах міжнародної співпраці схеми наживи шахраїв на громадянах ЄС на близько $250 тисячVideo21 листопада, 11:25 • 12434 перегляди
План має забезпечити достойний мир: Зеленський розповів про домовленість із лідерами Франції, Британії та Німеччини21 листопада, 12:55 • 16474 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo17:13 • 12288 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo18:00 • 10029 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo17:13 • 12337 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
16:05 • 20467 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 33533 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 32716 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo18:00 • 10029 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 30162 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 44732 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 46910 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 60443 перегляди
Актуальне
Техніка
Fox News
Dassault Rafale
Eurofighter Typhoon
Дипломатка

Не лише левиць: ще частину тварин вилучили із приватного зоокутка у Хмельницькому

Київ • УНН

 • 758 перегляди

Прокурори спільно із зоозахисниками вилучили частину тварин із приватного зоокутка у Хмельницькому. Двох левиць, лисицю, єнотовидну собаку та борсука передали до Центру порятунку диких тварин.

Не лише левиць: ще частину тварин вилучили із приватного зоокутка у Хмельницькому

Зоозахисники разом із прокурорами вилучили частину тварин із привтаного зоокутка у Хмельницькому, звідки втекли левиці. Питання щодо решти - вирішується, передає УНН із посиланням на Хмельницьку обласну прокуратуру.

У межах досудового розслідування прокурори спільно з представниками UAnimals, Асоціації зоозахисних організацій України (АЗОУ) та Wild Animals Rescue Center вилучили частину тварин із притулку. До Центру порятунку диких тварин сьогодні передано двох левиць, лисицю, єнотовидну собаку та борсука. Вони перебуватимуть там тимчасово, доки не знайдуться для них постійні місця проживання із відповідними умовами 

- йдеться у повідомленні.

Зоозахисники евакуюють левиць, що втекли з приватного зоокутка в Хмельницькому21.11.25, 11:00 • 2714 переглядiв

За даними прокуратури, наразі вирішується питання про поміщення в сприятливі умови інших тварин, які залишилися в притулку.

Нагадаємо

15 листопада цього року дві левиці втекли з вольєра, внаслідок чого загинули тварини, що перебували в суміжних приміщеннях. Одну левицю знайшли на території притулку, іншу шукали протягом дня.

Власнику притулку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
Тварини
Хмельницький