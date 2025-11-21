Не лише левиць: ще частину тварин вилучили із приватного зоокутка у Хмельницькому
Київ • УНН
Прокурори спільно із зоозахисниками вилучили частину тварин із приватного зоокутка у Хмельницькому. Двох левиць, лисицю, єнотовидну собаку та борсука передали до Центру порятунку диких тварин.
Зоозахисники разом із прокурорами вилучили частину тварин із привтаного зоокутка у Хмельницькому, звідки втекли левиці. Питання щодо решти - вирішується, передає УНН із посиланням на Хмельницьку обласну прокуратуру.
У межах досудового розслідування прокурори спільно з представниками UAnimals, Асоціації зоозахисних організацій України (АЗОУ) та Wild Animals Rescue Center вилучили частину тварин із притулку. До Центру порятунку диких тварин сьогодні передано двох левиць, лисицю, єнотовидну собаку та борсука. Вони перебуватимуть там тимчасово, доки не знайдуться для них постійні місця проживання із відповідними умовами
Зоозахисники евакуюють левиць, що втекли з приватного зоокутка в Хмельницькому21.11.25, 11:00 • 2714 переглядiв
За даними прокуратури, наразі вирішується питання про поміщення в сприятливі умови інших тварин, які залишилися в притулку.
Нагадаємо
15 листопада цього року дві левиці втекли з вольєра, внаслідок чого загинули тварини, що перебували в суміжних приміщеннях. Одну левицю знайшли на території притулку, іншу шукали протягом дня.
Власнику притулку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.