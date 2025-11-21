Не только львиц: еще часть животных изъяли из частного зооуголка в Хмельницком
Киев • УНН
Прокуроры совместно с зоозащитниками изъяли часть животных из частного зооуголка в Хмельницком. Двух львиц, лисицу, енотовидную собаку и барсука передали в Центр спасения диких животных.
Зоозащитники вместе с прокурорами изъяли часть животных из частного зооуголка в Хмельницком, откуда сбежали львицы. Вопрос относительно остальных - решается, передает УНН со ссылкой на Хмельницкую областную прокуратуру.
В рамках досудебного расследования прокуроры совместно с представителями UAnimals, Ассоциации зоозащитных организаций Украины (АЗОУ) и Wild Animals Rescue Center изъяли часть животных из приюта. В Центр спасения диких животных сегодня переданы две львицы, лиса, енотовидная собака и барсук. Они будут находиться там временно, пока не найдутся для них постоянные места жительства с соответствующими условиями
По данным прокуратуры, сейчас решается вопрос о помещении в благоприятные условия других животных, оставшихся в приюте.
Напомним
15 ноября этого года две львицы сбежали из вольера, в результате чего погибли животные, находившиеся в смежных помещениях. Одну львицу нашли на территории приюта, другую искали в течение дня.
Владельцу приюта сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.