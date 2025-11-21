Не только львиц: еще часть животных изъяли из частного зооуголка в Хмельницком

$42.150.06
48.520.22
ukenru
21:58 • 3526 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
19:13 • 12948 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 18674 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 21477 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 20857 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 25956 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 16753 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 17674 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 16892 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 36164 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.8м/с
92%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Президент предложил, а фракция поддержала: Маслова предлагают на должность министра юстиции21 ноября, 15:11 • 7648 просмотра
В рф осудили чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко по обвинению в "госизмене" - ВВС21 ноября, 15:16 • 7160 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 18521 просмотра
путин впервые прокомментировал план Трампа по прекращению войны в Украине21 ноября, 17:41 • 4988 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 17179 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 17258 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 18585 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 25954 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 36162 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 35027 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 17258 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 32133 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 46466 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 48480 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 61971 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Отопление
Дипломатка
Фокс Ньюс

Не только львиц: еще часть животных изъяли из частного зооуголка в Хмельницком

Киев • УНН

 • 1674 просмотра

Прокуроры совместно с зоозащитниками изъяли часть животных из частного зооуголка в Хмельницком. Двух львиц, лисицу, енотовидную собаку и барсука передали в Центр спасения диких животных.

Не только львиц: еще часть животных изъяли из частного зооуголка в Хмельницком

Зоозащитники вместе с прокурорами изъяли часть животных из частного зооуголка в Хмельницком, откуда сбежали львицы. Вопрос относительно остальных - решается, передает УНН со ссылкой на Хмельницкую областную прокуратуру.

В рамках досудебного расследования прокуроры совместно с представителями UAnimals, Ассоциации зоозащитных организаций Украины (АЗОУ) и Wild Animals Rescue Center изъяли часть животных из приюта. В Центр спасения диких животных сегодня переданы две львицы, лиса, енотовидная собака и барсук. Они будут находиться там временно, пока не найдутся для них постоянные места жительства с соответствующими условиями

- говорится в сообщении.

Зоозащитники эвакуируют львиц, сбежавших из частного зооуголка в Хмельницком21.11.25, 11:00 • 2762 просмотра

По данным прокуратуры, сейчас решается вопрос о помещении в благоприятные условия других животных, оставшихся в приюте.

Напомним

15 ноября этого года две львицы сбежали из вольера, в результате чего погибли животные, находившиеся в смежных помещениях. Одну львицу нашли на территории приюта, другую искали в течение дня.

Владельцу приюта сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Животные
Хмельницкий