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Не фіксували жодного звернення, що немає доларів у касі: у НБУ кажуть про перші ознаки стабілізації курсу гривні

Не фіксували жодного звернення, що немає доларів у касі: у НБУ кажуть про перші ознаки стабілізації курсу гривні

Київ • УНН

 • 19695 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Національний банк України бачить перші ознаки стабілізації курсу гривні. Про це розповів на пресконференції директор Департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми вже бачимо перші ознаки стабілізації курсу гривні. Вчора НБУ продавав валюту, але у дуже невеликих обсягах — менше 20 млн доларів. Сьогодні ми не робили інтервенції взагалі. Якщо оцінювати, як ринки пройшли через цю турбулентність — є дуже багато позитивних ознак. По-перше, готівковий ринок сильно не віддалявся від міжбанківського валютного курсу”, — каже Лупін.

“По-друге, ми не фіксували жодного звернення, що, наприклад, немає доларів в касі банку, чи в касі обмінного пункту, що неможливо купити валюту. Тобто, пройшли дуже на позитивній ноті”, — зазначив він.

Деталі

Зі слів посадовця, ключовий момент для стабілізації курсу гривні — це деескалація.

Його колега, заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів, як падіння курсу гривні вплине на інфляцію.

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“Те що відбувається останні місяці на валютному ринку, послаблення гривні, воно відображатиметься в цінах українських товарів. Цей фактор ми враховували в наших прогнозах і враховували, що інфляція буде протягом наступних місяців приблизно на поточному рівні, а не так гальмуватиме, як ми припускали раніше. Тому поточне підвищення процентної ставки є реакцією Центрального банку в тому числі на ці події”, — зазначив він.

Додамо

Національний банк України знизив прогноз зростання реального ВВП на 2022 рік із 3,8% до 3,4%.

За прогнозами НБУ, обмежуватимуть потенціал економіки напружена геополітична ситуація, що негативно впливатиме на інвестиційні рішення, відчутні наслідки коронакризи, порівняно високі ціни на енергоносії та дефіцит окремих видів сировини, передусім у першому півріччі.

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