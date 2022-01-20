Не фіксували жодного звернення, що немає доларів у касі: у НБУ кажуть про перші ознаки стабілізації курсу гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Національний банк України бачить перші ознаки стабілізації курсу гривні. Про це розповів на пресконференції директор Департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін, передає кореспондент УНН.
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“Ми вже бачимо перші ознаки стабілізації курсу гривні. Вчора НБУ продавав валюту, але у дуже невеликих обсягах — менше 20 млн доларів. Сьогодні ми не робили інтервенції взагалі. Якщо оцінювати, як ринки пройшли через цю турбулентність — є дуже багато позитивних ознак. По-перше, готівковий ринок сильно не віддалявся від міжбанківського валютного курсу”, — каже Лупін.
“По-друге, ми не фіксували жодного звернення, що, наприклад, немає доларів в касі банку, чи в касі обмінного пункту, що неможливо купити валюту. Тобто, пройшли дуже на позитивній ноті”, — зазначив він.
Деталі
Зі слів посадовця, ключовий момент для стабілізації курсу гривні — це деескалація.
Його колега, заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів, як падіння курсу гривні вплине на інфляцію.
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“Те що відбувається останні місяці на валютному ринку, послаблення гривні, воно відображатиметься в цінах українських товарів. Цей фактор ми враховували в наших прогнозах і враховували, що інфляція буде протягом наступних місяців приблизно на поточному рівні, а не так гальмуватиме, як ми припускали раніше. Тому поточне підвищення процентної ставки є реакцією Центрального банку в тому числі на ці події”, — зазначив він.
Додамо
Національний банк України знизив прогноз зростання реального ВВП на 2022 рік із 3,8% до 3,4%.
За прогнозами НБУ, обмежуватимуть потенціал економіки напружена геополітична ситуація, що негативно впливатиме на інвестиційні рішення, відчутні наслідки коронакризи, порівняно високі ціни на енергоносії та дефіцит окремих видів сировини, передусім у першому півріччі.