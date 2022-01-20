Нацбанк погіршив прогноз зростання економіки України цього року до 3,4%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Національний банк України переглянув прогноз зростання реального ВВП на 2022 рік із 3,8% до 3,4%. Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко під час брифінгу у четвер, пише УНН.
Цитата:
“Ми переглянули прогноз зростання реального ВВП на 2022 рік із 3,8% до 3,4%. Економіку підтримуватимуть споживчий попит і все ще доволі сприятливі умови торгівлі. Натомість обмежуватимуть потенціал економіки напружена геополітична ситуація, що негативно впливатиме на інвестиційні рішення, відчутні наслідки коронакризи, порівняно високі ціни на енергоносії та дефіцит окремих видів сировини, передусім у першому півріччі”, - заявив Шевченко.
Деталі
З його слів, за прогнозами НБУ, у 2023–2024 роках зростання реального ВВП прискориться до близько 4% на рік.
Окрім того, за прогнозами, дефіцит поточного рахунку в цьому році розшириться до 3,1% від ВВП та до 3,3–3,4% від ВВП у наступні роки внаслідок пожвавлення внутрішнього попиту, як споживчого, так й інвестиційного.
Як справдиться зазначений макропрогноз, залежить від подальшого прогресу у співпраці з МВФ.
Ключовими ризиками для прогнозу, стверджують в НБУ, залишаються ескалація Росією військового конфлікту та довший і суттєвіший, ніж очікувалося раніше, ціновий сплеск у світі.
Доповнення
Національний банк України підвищив облікову ставку до 10%. Як пояснюють в НБУ, реалізація значної кількості проінфляційних ризиків вимагає посилення монетарної політики НБУ для поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі 5%.