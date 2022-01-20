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Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики Украины в этом году до 3,4%

Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики Украины в этом году до 3,4%

Киев • УНН

 • 10517 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Национальный банк Украины пересмотрел прогноз роста реального ВВП на 2022 год с 3,8% до 3,4%. Об этом заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко во время брифинга в четверг, пишет УНН.

Цитата:

“Мы пересмотрели прогноз роста реального ВВП на 2022 год с 3,8% до 3,4%. Экономику будут поддерживать потребительский спрос и все еще довольно благоприятные условия торговли. При этом будут ограничивать потенциал экономики напряженная геополитическая ситуация, которая негативно будет влиять на инвестиционные решения, ощутимые последствия коронакризиса, сравнительно высокие цены на энергоносители и дефицит отдельных видов сырья, прежде всего в первом полугодии”, - заявил Шевченко.

Детали

С его слов, по прогнозам НБУ, в 2023-2024 годах рост реального ВВП ускорится до 4% в год.

Кроме того, по прогнозам, дефицит текущего счета в этом году расширится до 3,1% от ВВП и до 3,3-3,4% от ВВП в последующие годы вследствие оживления внутреннего спроса, как потребительского, так и инвестиционного.

Как оправдается указанный макропрогноз, зависит от дальнейшего прогресса в сотрудничестве с МВФ.

Ключевыми рисками для прогноза, утверждают в НБУ, остаются эскалация Россией военного конфликта и более длительный и существенный, чем ожидалось ранее, ценовой всплеск в мире.

Дополнение

Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 10%. Как поясняют в НБУ, реализация значительного количества проинфляционных рисков требует ужесточения монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

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