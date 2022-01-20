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Не фиксировали ни одного обращения, что нет долларов в кассе: в НБУ говорят о первых признаках стабилизации курса гривны

Не фиксировали ни одного обращения, что нет долларов в кассе: в НБУ говорят о первых признаках стабилизации курса гривны

Киев • УНН

 • 19694 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Национальный банк Украины видит первые признаки стабилизации курса гривны. Об этом рассказал на пресс-конференции директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы уже видим первые признаки стабилизации курса гривны. Вчера НБУ продавал валюту, но в очень небольших объемах — менее 20 млн долларов. Сегодня мы не делали интервенции вообще. Если оценивать, как рынки прошли через эту турбулентность — есть очень много положительных признаков. Во-первых, наличный рынок сильно не отдалялся от межбанковского валютного курса”, — говорит Лупин.

“Во-вторых, мы не фиксировали ни одного обращения, что, например, нет долларов в кассе банка или в кассе обменного пункта, что невозможно купить валюту. То есть, прошли очень на положительной ноте”, — отметил он.

Детали

Со слов чиновника, ключевой момент для стабилизации курса гривны — это деэскалация.

Его коллега, заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук рассказал, как падение курса гривны повлияет на инфляцию.

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“То что происходит последние месяцы на валютном рынке, ослабление гривны, оно будет отображаться в ценах украинских товаров. Этот фактор мы учитывали в наших прогнозах и учитывали, что инфляция будет в течение следующих месяцев примерно на текущем уровне, а не так тормозить, как мы предполагали ранее. Поэтому текущее повышение процентной ставки является реакцией Центрального банка в том числе на эти события”, — отметил он.

Добавим

Национальный банк Украины снизил прогноз роста реального ВВП на 2022 год с 3,8% до 3,4%.

По прогнозам НБУ, будут ограничивать потенциал экономики напряженная геополитическая ситуация, которая негативно будет влиять на инвестиционные решения, ощутимые последствия коронакризиса, сравнительно высокие цены на энергоносители и дефицит отдельных видов сырья, прежде всего в первом полугодии.

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