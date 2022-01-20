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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

НБУ не бачить паніки на валютному ринку України

НБУ не бачить паніки на валютному ринку України

Київ • УНН

 • 17701 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Національний банк України не бачить паніки на валютному ринку на тлі російської загрози. Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко під час пресбрифінгу у четвер, пише УНН.

Цитата

“На сьогодні ми не бачимо жодних ознак панічної поведінки. Ви самі можете в цьому переконатись, тому що всі цифри купівлі як готівкової, так і безготівкової валюти, населенням є на сайті національного банку. У нас є одна категорія клієнтів — це нерезиденти, ті що продали цінні папери в ОВДП — вони сьогодні демонструють дійсно агресивну купівлю іноземної валюти”, — сказав Шевченко.

Деталі

Він повідомив, що НБУ минулого року дозволив купувати валюту без зобов’язань, вона з’явилась у липні минулого року для клієнтів.

“Тому ми бачимо, що такі обсяги — це приблизно 11 млн на день. Очевидно, якби серед клієнтів були якісь панічні ознаки, то обсяг купівлі без зобов’язань мав би суттєву тенденцію до зростання. А так — він на рівні грудня та листопада”, — сказав очільник НБУ.

Зазначимо, що за даними Нацбанку, за перші 18 днів січня нерезиденти скоротили свій портфель гривневих ОВДП на 6,2 млрд грн.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців через загрозу вторгнення Росії в Україну, та закликав не “скуповувати гречку та сірники” і не знімати кошти з рахунків через новини та чутки про вторгнення російських військ.

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