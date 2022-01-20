НБУ не бачить паніки на валютному ринку України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Національний банк України не бачить паніки на валютному ринку на тлі російської загрози. Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко під час пресбрифінгу у четвер, пише УНН.
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“На сьогодні ми не бачимо жодних ознак панічної поведінки. Ви самі можете в цьому переконатись, тому що всі цифри купівлі як готівкової, так і безготівкової валюти, населенням є на сайті національного банку. У нас є одна категорія клієнтів — це нерезиденти, ті що продали цінні папери в ОВДП — вони сьогодні демонструють дійсно агресивну купівлю іноземної валюти”, — сказав Шевченко.
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Він повідомив, що НБУ минулого року дозволив купувати валюту без зобов’язань, вона з’явилась у липні минулого року для клієнтів.
“Тому ми бачимо, що такі обсяги — це приблизно 11 млн на день. Очевидно, якби серед клієнтів були якісь панічні ознаки, то обсяг купівлі без зобов’язань мав би суттєву тенденцію до зростання. А так — він на рівні грудня та листопада”, — сказав очільник НБУ.
Зазначимо, що за даними Нацбанку, за перші 18 днів січня нерезиденти скоротили свій портфель гривневих ОВДП на 6,2 млрд грн.
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