Не скуповуйте гречку і сірники: Зеленський закликав не панікувати через можливе вторгнення РФ

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"Зараз всі новини та інформаційний простір сповнені схожими повідомленнями про війну з Росією, про те, що вторгнення може початися прямо завтра. А в чому, власне, новина? Хіба це не реальність вже 8 років? Хіба вторгнення почалося не у 2014 році? Хіба загроза війни з'явилася тільки зараз? Ці ризики існують не один день і зараз вони не стали більше, зараз став більше ажіотаж навколо них", - заявив Зеленський.

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Голова держави закликав українців не панікувати через ситуацію навколо кордонів України. Зеленський також заявив, що Україна не хоче війни, проте повинна завжди до неї бути готова.

“Зараз єдиний привід для паніки, якщо після 8 років війни ми будемо досі піддаватися паніці… Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти, потрібно видихнути, заспокоїтись, не бігти по гречку та сірники. Всім ЗМІ бути саме засобами масової інформації, а не масової істерії. В гонитві за хайпом не допомагати ворогу. Повідомляти щодня про те, що війна може бути завтра. Це точно її не зупинить”, - додав Зеленський.

Додамо

Сьогодні держсекретар Ентоні Блінкен прибув до Києва з офіційним візитом. Під час зустрічі зі співробітниками посольства США в Києві держдеп заявив, що вторгнення Росії в Україну може початися найближчим часом. Він попередив, що РФ може вдатися до подальших агресивних дій проти України у “дуже короткі терміни”.

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