Не скуповуйте гречку і сірники: Зеленський закликав не панікувати через можливе вторгнення РФ

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 80365 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 152269 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 148817 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 175500 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 178709 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 140188 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 150073 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 171316 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182189 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216631 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.6 м/с
91 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 396237 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 120345 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 98114 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 129743 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 66223 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 396197 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 275770 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 341647 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 456439 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 703922 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 66211 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 129735 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 114522 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 150618 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 174580 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Не скуповуйте гречку і сірники: Зеленський закликав не панікувати через можливе вторгнення РФ

Не скуповуйте гречку і сірники: Зеленський закликав не панікувати через можливе вторгнення РФ

Київ • УНН

 • 23336 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців через загрозу вторгнення Росії в Україну, та закликав не “скуповувати гречку та сірники” через новини та чутки про вторгнення російських військ. Відповідне відеозвернення гарант опублікував у своїх соціальних мережах, пише УНН.

Цитата

"Зараз всі новини та інформаційний простір сповнені схожими повідомленнями про війну з Росією, про те, що вторгнення може початися прямо завтра. А в чому, власне, новина? Хіба це не реальність вже 8 років? Хіба вторгнення почалося не у 2014 році? Хіба загроза війни з'явилася тільки зараз? Ці ризики існують не один день і зараз вони не стали більше, зараз став більше ажіотаж навколо них", - заявив Зеленський.

Деталі

Голова держави закликав українців не панікувати через ситуацію навколо кордонів України. Зеленський також заявив, що Україна не хоче війни, проте повинна завжди до неї бути готова.

“Зараз єдиний привід для паніки, якщо після 8 років війни ми будемо досі піддаватися паніці… Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти, потрібно видихнути, заспокоїтись, не бігти по гречку та сірники. Всім ЗМІ бути саме засобами масової інформації, а не масової істерії. В гонитві за хайпом не допомагати ворогу. Повідомляти щодня про те, що війна може бути завтра. Це точно її не зупинить”, - додав Зеленський.

Додамо

Сьогодні держсекретар Ентоні Блінкен прибув до Києва з офіційним візитом. Під час зустрічі зі співробітниками посольства США в Києві держдеп заявив, що вторгнення Росії в Україну може початися найближчим часом. Він попередив, що РФ може вдатися до подальших агресивних дій проти України у “дуже короткі терміни”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія готова розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті – Білий дім

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$86,729.90
Золото
$3,165.59
Tesla
$278.59
Brent
$74.64
S&P 500
$5,645.19
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,900.53