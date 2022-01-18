Росія готова розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті – Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Росія готова почати повномасштабне вторгнення в Україну в будь-який момент. Про це під час брифінгу заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, передає УНН.
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“Президент Путін створив цю кризу, зібравши 100 тисяч російських солдатів уздовж українських кордонів, це включає російські військові корпуси, які прибули до Білорусі для спільних навчань. Так, що давайте з'ясуємо нашу думку — це надзвичайно небезпечна ситуація. Ми зараз знаходимося на етапі, коли Росія готова в будь-який момент почати повномасштабне вторгнення в Україну", - заявила Псакі.
Контекст
Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових знаходяться на відстані 200 км і 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною в останні тижні залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.
Адміністрація Байдена заявила 14 січня, що російські сили готують потенційні диверсійні операції проти своїх власних сил і фабрикують провокації в соціальних мережах, щоб виправдати вторгнення в Україну в разі невдачі дипломатії. Уряд Путіна заздалегідь підготував оперативників, навчених веденню бойових дій в міських умовах і використанню вибухових речовин, можливо, для диверсій проти російських сил в Україні або поблизу неї, заявили представники адміністрації.
У США є інформація, яка свідчить про те, що Росія "активно працює над створенням приводу для потенційного вторгнення", заявив представник Пентагону Джон Кірбі. Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що російське вторгнення, якщо воно відбудеться "може початися з середини січня до середини лютого".
Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.